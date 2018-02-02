童心巧手繪製 防災教育宣導很活潑

金門縣金湖國中姐妹花陳妍（左）和陳羽（右）自幼展現繪畫天分，她們繪製的防災教育繪本2日發表。兩人在發表會中也展示過去在金湖國小時期繪製的作品。中央社記者黃慧敏攝 107年2月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣金湖國小畢業的陳妍和陳羽自幼展現優於同儕的繪畫天分，湖小以陳羽的「榕樹兄弟」繪本為雛形，邀兩姐妹繪製「榕樹兄弟與風怪」防災教育繪本，今天發表。



發表會在金門縣政府舉行，由縣府教育處長李文良主持。湖小校長陳為信表示，「榕樹兄弟與風怪」是金門縣第一本圖文都是由學生完成的繪本書，也是首本圖文兼具動畫效果繪本書，有別於政令宣導品的刻板教條，而是以故事的方式來呈現，可說是官方出版品活潑化的新典範。



防災教育繪本的靈魂人物是湖小教務主任楊玉蘭。楊玉蘭說，她是陳羽小三的導師，當時看到陳羽的畫作，就驚豔不已，現為國三的陳妍手繪本也獲獎無數；而這本防災繪本，是以陳羽在湖小閱讀月自製繪本書競賽的冠軍之作為雛型，姐妹聯手繪製完成。



陳為信說，接受縣府委託創作出版「防災教育繪本」任務後，就由楊玉蘭指導陳妍、陳羽著手繪本故事內容發想、手繪創作；經過半年多的努力，終於在今天和大家見面。



在楊玉蘭的引導下，陳妍和陳羽用可愛、樸質的畫筆，彩繪出風怪莫蘭蒂來襲，對家鄉造成的巨大破壞；也讓小讀者在閱讀的同時潛移默化，具備居安思危、事先做好防颱措施的常識。



楊玉蘭說，繪本以金門孩子熟悉的榕樹為主角，巧妙融入金門守護神─風獅爺保鄉衛土的事蹟，除了傳遞防災概念，也在行銷金門鄉土文化，畫面中不少金門保育級或是特色動物，如水獺、金龜、戴勝、鸕鶿等，不但成為繪本中的可愛配角，也傳達出生態保育的重要。



陳家姐妹的父母、阿公阿嬤和姑姑、表姐都出席發表會，分享姐妹倆的榮耀。爸爸陳銓興和媽媽蔡伶依說，姐妹倆自幼就愛畫畫。陳妍因為愛小動物，未來想當獸醫。不管夢想是什麼，陳銓興全力支持，並說要將姐妹倆的手繪原稿保存起來當嫁妝。



此外，金門「植物達人」陳西村的風倒木創作，也為繪本生色不少，湖小期盼學生了解廢棄的風倒木或枯木只要透過創意改造，就可以賦予新生命成為美麗的環保藝術作品。「榕樹兄弟與風怪」繪本同時同步發行數位版，繪本中各個角色全都「動」了起來。（編輯：梁君棣）1070202





金門縣金湖國小畢業的陳妍（右）和陳羽（左）繪畫天分優異，金湖國小也特別以陳羽的「榕樹兄弟」繪本為雛形，邀姐妹繪製防災教育繪本「榕樹兄弟與風怪」，2日發表。中央社記者黃慧敏攝 107年2月2日