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竹市抽驗年節食品均合格 衛生局：安啦

發稿時間：2018/02/02 14:50

最新更新：2018/02/02 15:56

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為保障民眾採買年節食品的安全，新竹市政府衛生局針對新竹傳統美食米粉共抽驗6件，結果均合格，竹市衛生局代理局長楊清媚2日受訪表示，歡迎民眾於過年期間到新竹品嚐美食，「食品安全，安啦」。（新竹市衛生局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月2日為保障民眾採買年節食品的安全，新竹市政府衛生局針對新竹傳統美食米粉共抽驗6件，結果均合格，竹市衛生局代理局長楊清媚2日受訪表示，歡迎民眾於過年期間到新竹品嚐美食，「食品安全，安啦」。（新竹市衛生局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市衛生局今天表示，農曆春節將至，為保障民眾採買年節食品的安全，針對新竹傳統美食米粉共抽驗6件，結果均合格，過年期間民眾到新竹品嚐美食，衛生局說：「安啦。」

新竹市衛生局代理局長楊清媚今天受訪表示，為把關食安，衛生局持續執行107年度年節食品稽查專案，包括網購年節應景食品製造業者、年節食品販售業稽查暨抽驗及運輸車稽查等三項。

楊清媚指出，稽查對象包括網購年節應景食品製造業者共稽查2家，結果均限期改善，複查後合格；年節食品販售業共查核10家，結果2家限期改善，複查後也已合格。

另外，針對轄內4家食品物流業者進行稽查，從運輸過程溫度控管、倉儲環境衛生及食品良好衛生規範準則進行查核，均符合規定。楊清媚說，歡迎民眾於過年期間到新竹品嚐美食，「食品安全，安啦」。

楊清媚表示，為確保低溫食品的安全及品質，產品從生產到消費者的過程溫度的影響是非常重要的，每個環節業者都必須負起責任，衛生局仍會加強稽查及抽驗，以保障民眾食的安全。

至於選購年節產品時，楊清媚提醒，可到信譽良好的商店購買，注意販售場所的衛生環境，產品是否依保存方式冷凍或冷藏，儘量選擇完整包裝、標示清楚的食品；購買散裝食品則應注意是否有明確標示，適量採購，儘早食用完畢。

楊清媚呼籲業者，應落實自主管理，製作場所須符合食品良好衛生規範準則，提供民眾安全食材，合法使用食品添加物產製食品，確實遵守規定。（編輯：梁君棣）1070202

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