九渠溝滯洪池動工 解決淹水缺水問題

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市新社區九渠溝滯洪池工程今天動工，完工後將解決新社區淹水、大坑區卻長年缺水問題，台中市長林佳龍表示，不淹水、可引水、好親水是一舉三得的工程。



台中市水利局今天舉行「新社區九渠溝滯洪池工程」開工動土典禮，水利局長周廷彰簡報工程規劃及施工期程，周廷彰表示，完工後不僅能解決淹水、缺水問題，還能配合新社花海，打造親水環境、帶動觀光效益。



林佳龍表示，一百年前，日本技師磯田謙雄引大甲溪水開設白冷圳，提供新社區農業發展、民生需求；近年來因氣候急遽變遷，白冷圳灌溉區的主要排水路九渠溝，逢雨必淹。



林佳龍指出，工程因欠缺經費及土地，歷經重重困難，他向行政院農業委員會種苗場協調滯洪池用地，去年4月終於同意市府使用土地，工程總經費約新台幣1.09億元，去年7月獲得農委會水土保持局部分補助。



周廷彰說，九渠溝滯洪池在暴雨來臨時可滯洪10萬噸水量，減少下游淹水面積約30公頃，保護人口約575戶；在非雨季時，可調蓄2.5萬噸水量，提供九渠溝下游基流量，補助大坑及新社崑山、水井等地區的水源。



滯洪池的綠帶區有大草皮活動空間，將種植緋寒櫻、烏心石等闊葉木，還有百合、金針花等兼具水土保持又美觀的植物，提供市民休閒遊憩，增添新社地區新亮點。工程預計107年10月完工，完工後將大幅降低九渠溝淹水，非汛期時提供水源，還可美化環境及增進地方發展。（編輯：梁君棣）1070202