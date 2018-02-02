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竹市府結合飯店業提供熱便當 街友暖心

發稿時間：2018/02/02 15:17

最新更新：2018/02/02 15:52

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zoom in 新竹市近日與飯店業者合作，針對聚集在東門城及地下道的街友，每天至少2次，提供關懷訪視、熱飲熱食及發送外套圍巾，其中，避寒夜宿服務已超過400人次，讓街友感受社會的關懷與溫暖。（新竹市政府社會處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月2日新竹市近日與飯店業者合作，針對聚集在東門城及地下道的街友，每天至少2次，提供關懷訪視、熱飲熱食及發送外套圍巾，其中，避寒夜宿服務已超過400人次，讓街友感受社會的關懷與溫暖。（新竹市政府社會處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）強烈大陸冷氣團來襲，天氣冷颼颼，新竹市近日與飯店業者合作，每天提供2餐，每餐有10份熱騰騰便當，透過社工員進行訪視關懷時送上，讓街友們在寒冬中溫飽，暖身也暖心。

新竹市長林智堅今天受訪表示，從106年12月8日起，市府社工員偕同東門派出所及竹安慈善服務協會，針對聚集在東門城及地下道的街友，每天至少2次，提供關懷訪視、熱飲熱食及發送外套圍巾，其中，避寒夜宿服務已超過400人次，讓街友感受社會的關懷與溫暖。

竹市府社會處長陳雪慧指出，有不少店家或民眾也在寒冬中提供關懷，其中有飯店業者從1月22日起，每天提供2餐、每餐10份便當，截至今天已提供220份餐點，由社工員訪視關懷時送上；另也有熱心民眾，透過捐款指定購買禦寒衣物及熱食，幫助街友度過寒冬。

陳雪慧表示，目前列冊輔導的新竹市街友共98位，對於街友關懷除了定期與相關單位聯合巡訪及每週3次夜訪，關心街友的生活、轉介醫療服務、提供物資及夜宿收容服務，尤其這波寒流，社工更增加訪視關懷次數，提醒街友們要避寒及保暖。

陳雪慧說，若民眾發現街友，特別是年老或體弱的，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999服務專線，或於上班時間通報社會處，將有專人提供服務。（編輯：梁君棣）1070202

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