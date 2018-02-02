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2018台灣燈會防災演練 傷害減至最低

發稿時間：2018/02/02 15:42

最新更新：2018/02/02 15:52

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2018台灣燈會在嘉義，為因應燈會人潮湧入及可能發生的意外狀況，嘉義縣政府2日舉行防災應變演練，內容包含大量傷病患緊急醫療救護等。中央社記者黃國芳攝　107年2月2日2018台灣燈會在嘉義，為因應燈會人潮湧入及可能發生的意外狀況，嘉義縣政府2日舉行防災應變演練，內容包含大量傷病患緊急醫療救護等。中央社記者黃國芳攝　107年2月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）2018台灣燈會在嘉義縣，因應燈會人潮湧入及可能發生意外事故，嘉義縣政府今天舉行防災應變演練，從無預警停電、燈區起火、小孩走失、接駁車翻覆等演練，盼將傷害減至最低。

2018台灣燈會於3月2日（元宵節）當天在嘉義縣政府前縣治特區主燈區正式點亮，嘉義縣政府為及早迎賓，於2月16日（大年初一）提早點亮「縣府燈區」，展期24天。

2018台灣燈會防災應變演練今天在永慶高中前信義二路舉行，內容主要針對大型群聚活動事故，模擬燈會期間可能發生的各類緊急狀況，採實景實作方式呈現，希望透過演練，精進危機應變處理能力，將可能預期的危害事故及人員傷亡減至最低。

首先進行「主燈區火災搶救」、「大規模停電」和「燈會志工疏散遊客」應變作為，讓志工熟悉醫療救護、滅火、緊急疏散等各項應變技能。接著是「陸上重大交通事故」及「大量傷病患緊急醫療救護」演練，模擬接駁車翻覆搶救、受傷民眾後送等。

最後是「主燈區爆裂物處置」、「挾持人質事件危機處理及談判處置」，演練燈區現場發現爆裂物應變作為，以及不明人士挾持人質的談判與攻堅。

嘉義縣長張花冠致詞指出，對於燈會期間可能發生的突發事故，必須做好萬全準備，這次演練過程逼真，見識到參演人員專業的技能和演出。（編輯：梁君棣）1070202

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