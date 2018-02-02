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台北市健康公宅申請暴增 中籤率低

發稿時間：2018/02/02 15:47

最新更新：2018/02/02 15:47

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市政府推出的健康公宅炙手可熱，都發局統計至今天中午止，申請案件已達8063件，因部分申請郵件還未送達，實際收件數量應該會再增加，經估計中籤率僅5%。

都市發展局住宅服務科科長邱婉清受訪表示，健康公宅總戶數達507戶，基地鄰近捷運南京三民站、民生社區等，生活機能完善，也是第一個適用租金分級補貼的公宅，以一房型13坪為例，租金補貼後每月最低為新台幣6110元，因地點佳、租金低，健康公宅招租申請相當踴躍。

都發局從1月12日起宣布開放外界申請健康公宅，2月1日為截止收件日。邱婉清說，經統計，至今天中午為止，申請件數為8063件，因以郵戳為憑，部分申請資料未送達北市府，預估實際收件數量還會再增加。

都發局表示，健康公宅總戶數為507戶，其中35戶是透過評選機制免抽籤可入住公宅青年創新回饋計畫，實際戶數剩472戶，初估中籤率可能僅5%。

都發局說，因收件量超出預期，目前已加速處理，又適逢農曆春節，安排在22日下午1時在鵬程區民活動中心（健康路399號3樓）舉辦配租順位公開抽籤作業，當天也會提供網路直播服務，建議民眾可上都發局網站觀看。（編輯:張銘坤）1070202

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