老照片喚回憶 新城分局復刻警民合作經典畫面

花蓮縣警局新城分局長蘇保安指出，分局內珍藏著一張老照片，是民國70年間的春安工作前夕，新城派出所主管率隊掃街宣導情形。（新城分局提供）中央社記者李先鳳傳真 107年2月2日

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮縣新城警分局107年度加強重要節日安全維護工作，將重現早年員警率隊掃街，用大聲公向民眾宣導警民合作的經典畫面。



花蓮縣警局新城分局長蘇保安指出，春安工作源起於民國37年「冬防工作」，在早期農業社會裡，地方政府加強村里間警民聯防抵禦盜匪，保護民眾生命及財產安全，這個傳統專案工作至今已有70年之久。



蘇保安說，新城分局有一張珍藏的老照片，是民國70年間春安工作前夕，新城派出所主管率隊掃街宣導的情形，畫面中這些已退休的老前輩們架起「警民合作守望相助共維社會治安」的橫幅布條，由巡佐拿著大聲公，率隊徒步走上街，向村民宣導警民合作的重要性，背景建築依稀可看出早期村落的光景。



蘇保安說，時光流轉，物換星移，警界前輩與治安政策也因時代潮流而退休及變換，許多老舊的作法不再沿用，但警察維護地方治安的精神卻是永續流傳；加強重要節日安全維護工作，今年從2月8日晚起至22日晚共15天，掃黑、肅毒、打詐等3項目列為首要工作。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070202



