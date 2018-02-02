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桃園將增設幼兒園 提升幼教品質

發稿時間：2018/02/02 18:05

最新更新：2018/02/02 18:05

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市內壢非營利幼兒園300名幼兒今天發起捐贈發票愛分享活動，要協助家扶中心的小朋友。桃園市長鄭文燦出席活動表示，非營利幼兒園課程活潑，市府未來將增加幼兒園。

鄭文燦受訪表示，小朋友們自動發起募發票的活動相當有意義，桃園市的非營利幼兒園在教材、師資及活動安排具有特色與彈性，寒暑假照常上課，對家長來說非常方便。收費介於公幼和私幼間，平均月收費約新台幣5000元，相當平價。

鄭文燦表示，市府去年增加1600個名額，未來將持續擴大設立公立及非營利幼兒園，3年內可望增加6000個名額，並規劃在學校新設附幼、獨立興建或利用社宅一樓空間設置，採多元方式增加公幼與非營利幼兒園，提升幼教品質。

鄭文燦指出，市府將於今年8月1日推動幼教扎根計畫，將就學補助向下延伸到4歲，實施4歲中班公幼免費、私幼一學期補助1萬5000元，希望將入學率從5成提升至9成，同時也減輕家長的經濟負擔。

內壢非營利幼兒園教學督導羅秋景表示，園內學童為了讓弱勢小朋友感受到社會的溫馨，特別號召父母師長們一起收集發票，只要捐出發票就能參加闖關遊戲，至於募集到的2252張發票，則全數捐給家扶中心，同時還加碼小朋友親手製作的餅乾，展現滿滿誠意。（編輯：管中維）1070202

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