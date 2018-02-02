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過年買新衣 服飾業者助家扶兒償心願

發稿時間：2018/02/02 18:36

最新更新：2018/02/02 18:55

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屏東家扶中心社工2日帶著受扶助的孩子和家長，到NET東港店挑選新衣，孩子們在感謝信裡說，已經很久沒有在過年買衣服。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月2日屏東家扶中心社工2日帶著受扶助的孩子和家長，到NET東港店挑選新衣，孩子們在感謝信裡說，已經很久沒有在過年買衣服。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）近150名屏東家扶中心扶助的孩子今天到NET東港店，以其提供的提貨券買新衣服，孩子們在感謝信函說，已經很久沒有在過年買衣服。

屏東家扶社工今天帶著150名受扶助孩子，連同家長約200多人，上午在店家開門時，就湧進店裡挑衣服，並由店員招呼孩子挑選並試穿衣服。店長蔡津洮表示，為迎接這群小來賓，店員2-3天前就開始備貨，希望滿足所有成員。

家扶社工許富惠表示，屏東家扶今年已是第6年分配到提貨券，家扶在不同節日安排不同家庭成員前往購買衣服，減輕家庭負擔。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070202

屏東家扶中心社工2日帶著受扶助的孩子與家長，到NET東港店挑選新衣，店員協助孩子挑選並試穿衣服。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月2日屏東家扶中心社工2日帶著受扶助的孩子與家長，到NET東港店挑選新衣，店員協助孩子挑選並試穿衣服。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月2日
屏東家扶中心社工2日帶著受扶助的孩子，連同家長約200多人，到NET東港店挑選新衣，孩子們寫信表達感謝。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月2日屏東家扶中心社工2日帶著受扶助的孩子，連同家長約200多人，到NET東港店挑選新衣，孩子們寫信表達感謝。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月2日
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