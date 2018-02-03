建新大樓修復老屋 花蓮市容展新貌

花蓮市區地標建築潔西艾美酒店大興土木，一街之隔的古蹟「檢察長宿舍」也忙著換新妝，目前修復工程已近完工。中央社記者李先鳳攝 107年2月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮市區地標建築潔西艾美酒店大興土木；一街之隔的古蹟「檢察長宿舍」也忙著換新妝，目前修復工程已近完工。不久將能在花蓮看到嶄新大樓與歷史老屋相融的市容景觀。



花蓮縣政府招商引資，在花蓮市東洋廣場由東裕集團斥資逾新台幣50億元打造的潔西艾美酒店，預計今年底開業，21層樓也是花蓮目前最高的建築。東洋廣場的另一端是一棟82年歷史的和洋式老屋─花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，預計3月底修復完成。



位於花蓮市精華地區的檢察長宿舍，過去是專門提供台灣花蓮地方法院檢察署檢察長居住處所。於1936年落成啟用，日式木構為主體，入口門廊有裝飾風藝術（Art Deco）風格的獨特裝飾，具有工藝價值。



土地面積300多坪的「檢察長宿舍」多年來受颱風等災害影響，外觀破舊，周圍雜草叢生，甚至一度淪為垃圾丟棄髒亂不堪。



花蓮縣文化局長陳淑美表示，檢察長宿舍證實日據時代成立花蓮港廳支部司法機關的獨特歷史價值。從區位、選址、設置原因以及對花蓮社會經濟的發展等層面而言，都是一座不可多得的文化資產，因此於2008年7月公告為縣定古蹟，並與原管理機關花蓮地檢署完成無償移撥及點交。



2012年獲得文化部190萬元的補助後，經歷四年調查研究及規劃設計，再透過花東基金約2670萬元的挹注，去年元月起進行修復工程。



老屋整修工務負責人沈亦琦說，古蹟修復將以整舊如舊原則，利用生態修補的方式降低對建築物的傷害，並加強木構的防水、防蟲功能，希望能恢復檢察長宿舍原貌。(編輯:孫承武)1070203



