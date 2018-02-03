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供長輩自在互動 社企打造長者第二個客廳

發稿時間：2018/02/03 13:08

最新更新：2018/02/03 14:23

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國立清華大學新創團隊「老玩客」，與國際社會福利協會中華民國總會、遠東巨城購物中心合組BBC（Baby Boomer Club）三合院，將在新竹知名購物中心成立供高齡者活動的空間，打造長輩們的「第二個客廳」。（老玩客提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月3日國立清華大學新創團隊「老玩客」，與國際社會福利協會中華民國總會、遠東巨城購物中心合組BBC（Baby Boomer Club）三合院，將在新竹知名購物中心成立供高齡者活動的空間，打造長輩們的「第二個客廳」。（老玩客提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）國立清華大學新創團隊「老玩客」，將在新竹知名購物中心成立供高齡者活動的空間「BBC三合院」，打造長輩們的「第二個客廳」，預計今年年中啟動。

從清華大學創業日誕生的社會企業「老玩客」，與國際社會福利協會中華民國總會、遠東巨城購物中心合組BBC（Baby Boomer Club）三合院。

BBC三合院團隊今天發新聞稿指出，他們將在購物中心設立一個空間，裡頭有世代交流咖啡廳、活力教室以及銀髮科技展示空間，打造新竹市高齡者的第二個客廳，讓退休長輩能夠在家一般，舒適自在與人交流互動，一同學習成長。

老玩客執行長廖健妤表示，咖啡廳會協助長輩學習咖啡甜點知識與製作，也協助設計餐點製作流程與菜單，為高齡工作者提供安全、友善的工作環境。

她說，活力教室平日提供科技物教學等課程，假日則會變成長輩的技藝傳授教室，讓孩童有機會體驗不同的手作工藝，更可從過程中增加年輕人與高齡者互動的機會。

國際社會福利協會中華民國總會理事長、台大社工系教授馮燕表示，面對高齡社會的迅速來臨，鼓勵年輕人和社區長輩們，ㄧ起實踐青銀共創社企的理想，希望未來能有更多的BBC三合院在全台各角落，發揮促進活力老化的社會功能。

BBC三合院團隊今天在清大舉辦招募說明會，要號召工作夥伴加入，預計今年年中啟動，盼打造如台灣傳統三合院，讓新竹在地的民眾能不分年齡的一起自在開心交流、互動。（編輯：黃于）1070203

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