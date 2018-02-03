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軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

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陽明山若降雪 上山賞雪注意交管加雪鏈

發稿時間：2018/02/03 14:57

最新更新：2018/02/03 14:57

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（中央社記者劉建邦台北3日電）最強冷氣團報到，陽明山可能降雪，台北市北投警分局為確保上山賞雪民眾安全，配合市政府實施三階段交管，分局長吳進宗今天呼籲，汽車需加掛雪鏈才可上山，並小心駕駛。

台北市政府警察局北投分局長吳進宗受訪表示，寒流來襲，陽明山可能降雪，負責當地交通重責的公園派出所及竹子湖派出所，面對嚴峻天氣仍堅守崗位，特別前往派出所慰問並贈送暖暖包給執勤員警。

他說，若陽明山降雪，將配合市政府規劃，指示交通組啟動階段三階段交管措施，第一階段為陽金公路（101甲線至中湖戰備道），包含二子坪停車場往大屯山助航站口、101甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口。

第二階段為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑，包含陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

第三階段為陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學，包含行義路、泉源路口和東昇路口；格致路、凱旋路口將車引導往下東勢產業道路下山；仰德大道、至誠路口。

員警會依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。

吳進宗呼籲，民眾外出賞雪前務必先檢查車輛，行駛山區減速慢行，無論從仰德大道或其他替代道路上山，行駛至管制點時，一律須加掛雪鏈才可通行，請駕駛人耐心配合員警管制，小心駕駛。（編輯：黃于）1070203

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