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軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

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朱立倫拜早年 狗來旺福袋受歡迎

發稿時間：2018/02/03 15:07

最新更新：2018/02/03 18:02

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新北市新莊區「千人彩繪．創意燈籠」活動3日舉行，市長朱立倫（左）到場發放「狗來旺」福袋，向民眾拜早年。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年2月3日新北市新莊區「千人彩繪．創意燈籠」活動3日舉行，市長朱立倫（左）到場發放「狗來旺」福袋，向民眾拜早年。（新北市民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年2月3日

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市新莊「千人彩繪‧創意燈籠」活動今天舉行，市長朱立倫除發放「狗來旺」福袋，也在彩繪燈籠上題字與民同樂。他稱許14年來許多親子一同體驗年節傳統，了解民俗文化之美。

朱立倫出席新莊文化藝術中心「千人彩繪‧創意燈籠」活動，也前往慈祐宮參拜祈福合境平安、風調雨順，並向廟埕熱情民眾賀年。廟方貼心準備米粉湯等熱食讓民眾驅寒暖胃。

新北市今年「旺來福來」春聯十分熱門，方形「狗來旺」春聯也受年輕族群和商家喜愛。金狗年福袋延續「狗來旺」方形春聯的設計，讓大家可隨身攜帶。

朱立倫說，「狗來旺」福袋正面是燙金旺字的方形紅包，背面有警犬小時候可愛模樣；袋內是金狗與紅旺字結合的卡片，以狗咬拾圓硬幣的意象，象徵新年財源滾滾。

他表示，彩繪燈籠迎新春活動不管是做年畫、寫春聯或是彩繪燈籠，都是非常有意義的傳統民俗。

市府民政局長江俊霆說，市府4日也將在土城永福岩、五穀先帝廟發放福袋，歡迎民眾前往領取添財氣。（編輯：梁君棣）1070203

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