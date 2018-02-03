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軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

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國家清潔週啟動 雲林宣導清潔兼回收

發稿時間：2018/02/03 15:53

最新更新：2018/02/03 17:01

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雲林縣政府3日舉辦環境清潔宣導活動，宣告國家環境週啟動，環保志工們利用資源回收物打扮，參與環保創意表演競賽，吸引民眾目光。中央社記者葉子綱攝　107年2月3日雲林縣政府3日舉辦環境清潔宣導活動，宣告國家環境週啟動，環保志工們利用資源回收物打扮，參與環保創意表演競賽，吸引民眾目光。中央社記者葉子綱攝　107年2月3日

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）農曆春節將屆，國家清潔週啟動，雲林縣政府今天以環境清潔與資源回收再利用為主題，宣導民眾在年節前大掃除之餘，更要善用循環經濟，打造清新乾淨家園。

行政院環保署配合國人每年農曆春節前大掃除的習慣，訂定農曆除夕前一週為「國家清潔週」，雲林縣政府在虎尾若瑟醫院旁廣場，舉辦環境清潔宣導活動，呼籲民眾配合清潔週做好環境整理。

zoom in 國家清潔週啟動，雲林縣政府3日在虎尾若瑟醫院旁廣場舉辦環境清潔宣導活動，縣長李進勇（車內）親自駕駛街道清掃車進場，為活動揭開序幕。中央社記者葉子綱攝 107年2月3日國家清潔週啟動，雲林縣政府3日在虎尾若瑟醫院旁廣場舉辦環境清潔宣導活動，縣長李進勇（車內）親自駕駛街道清掃車進場，為活動揭開序幕。中央社記者葉子綱攝 107年2月3日

雲林縣長李進勇、秘書長黃玉霜與20鄉鎮市公所拿起掃把，呼籲鄉親動起來，不同以往的掃街，今年活動以環境清潔與資源回收再利用等主題宣導，邀請機關團體、環保志工及社區民眾參與。

李進勇表示，希望透過「環保生活創意區」、「資源再生義賣區」、「『塑』不相送美食區」、「政令宣導區」的宣導，讓回收物再流動及廢棄物再利用，也呼籲民眾養成自備餐具的習慣，減少塑膠袋和一次性餐具的使用。

今天活動的焦點，除了李進勇駕駛街道清掃車進場、低碳永續家園認證評等獲獎社區表揚，還有環保志工利用回收物打扮的環保創意表演競賽，加上摸彩、抽獎送好禮等，寓教於樂，在參與活動的歡喜氣氛中，深植環保的觀念與行動。（編輯：黃于）1070203

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