熊本熊3訪基隆賣萌 手舞足蹈嗨翻全場

日本九州熊本縣連續3年在基隆舉辦物產展，3日開幕活動中，當地人氣吉祥物熊本熊（KUMAMON）也現身賣萌，嗨翻全場。中央社記者王朝鈺攝 107年2月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）日本熊本縣連續3年在基隆舉辦物產展展售，超高人氣吉祥物熊本熊（KUMAMON）今天現身基隆舊火車站賣萌，活潑逗趣的肢體動作，萌翻全場。



活動開幕式由精彩傳統劍道表演揭開序曲，基隆市長林右昌致贈精美琉璃給八代市長中村博生，中村博生則回贈八代傳統陶器展現兩地友好情誼，雙方並穿上傳統服飾舉行鏡開儀式，祝福活動圓滿順利。



林右昌致詞表示，八代港近年無論貨櫃或郵輪產業都有長足發展，基隆港郵輪航次也有顯著成長，未來基隆發展郵輪航線八代港會是九州地區重要據點之一，基隆市預計4月將與八代市締結友好城市，深入觀光、經濟、文化及教育交流。



活動在主持人帶領下全場高喊KUMAMON聲中，高人氣熊本熊一登台先熱情擁抱主持人，民眾紛紛高舉手機拍照，熊本熊則拿起燈心草丟在舞台後呼呼大睡，主持人還試著將熊本熊拉起身，但仍叫不醒熊本熊，直到音樂一放熊本熊立刻起身手舞足蹈，活力十足嗨翻全場。



除熊本熊表演外，現場並展售各類特產，包括嬰兒睡蓆、蜂蜜、晚白柚、果凍等人氣美食及熊本熊相關商品，吸引不少民眾駐足採購，場面十分熱鬧。（編輯：管中維）1070203





影片來源：中央社