綠營高市長初選4參選人 商圈同台走秀

民進黨高雄市長初選4名參選人陳其邁（左起）、趙天麟、管碧玲及林岱樺3日在高雄後驛商圈同台出席「驛起時尚過新年」活動，向民眾拜早年。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）民進黨高雄市長初選4名參選人立委陳其邁、趙天麟、管碧玲及林岱樺今天聯袂在高市後驛商圈出席「驛起時尚過新年」活動，擔任神祕嘉賓同台走秀，向民眾賀年，掀起活動高潮。



高雄市後驛商圈發展協進會下午在高市三民區安寧街舉辦「驛起時尚過新年」活動，炒熱後驛成衣商圈年節買氣。活動邀請時尚達人林芷儀到場示範流行穿搭撇步，正修科技大學企管系師生也展演各類型混搭潮裝，現場另有新台幣1元起標，搶購舞台上展演模特兒身上的9套服飾。



陳其邁、趙天麟、管碧玲及林岱樺擔任活動神祕嘉賓，穿搭後驛成衣商圈業者提供的服飾分別上台走秀，並同台向現場民眾賀年。高雄市議長康裕成、高雄市經發局長曾文生等人隨後也上台走秀共襄盛舉，掀起活動高潮。



曾文生致詞表示，加入高雄過好年活動App好康多，線上AR實境「財神爺」紅包到處撒，讓網友撿便宜，他剛才就上去撿到300元折價券紅包，可馬上到附近參加活動的商家買衣服現折，新年穿新衣，現在來這裡添購新衣最划算。（編輯：梁君棣）1070203



