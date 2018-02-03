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綠營高市長初選4參選人 商圈同台走秀

發稿時間：2018/02/03 16:57

最新更新：2018/02/03 18:49

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民進黨高雄市長初選4名參選人陳其邁（左起）、趙天麟、管碧玲及林岱樺3日在高雄後驛商圈同台出席「驛起時尚過新年」活動，向民眾拜早年。中央社記者程啟峰高雄攝　107年2月3日民進黨高雄市長初選4名參選人陳其邁（左起）、趙天麟、管碧玲及林岱樺3日在高雄後驛商圈同台出席「驛起時尚過新年」活動，向民眾拜早年。中央社記者程啟峰高雄攝　107年2月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）民進黨高雄市長初選4名參選人立委陳其邁、趙天麟、管碧玲及林岱樺今天聯袂在高市後驛商圈出席「驛起時尚過新年」活動，擔任神祕嘉賓同台走秀，向民眾賀年，掀起活動高潮。

高雄市後驛商圈發展協進會下午在高市三民區安寧街舉辦「驛起時尚過新年」活動，炒熱後驛成衣商圈年節買氣。活動邀請時尚達人林芷儀到場示範流行穿搭撇步，正修科技大學企管系師生也展演各類型混搭潮裝，現場另有新台幣1元起標，搶購舞台上展演模特兒身上的9套服飾。

陳其邁、趙天麟、管碧玲及林岱樺擔任活動神祕嘉賓，穿搭後驛成衣商圈業者提供的服飾分別上台走秀，並同台向現場民眾賀年。高雄市議長康裕成、高雄市經發局長曾文生等人隨後也上台走秀共襄盛舉，掀起活動高潮。

曾文生致詞表示，加入高雄過好年活動App好康多，線上AR實境「財神爺」紅包到處撒，讓網友撿便宜，他剛才就上去撿到300元折價券紅包，可馬上到附近參加活動的商家買衣服現折，新年穿新衣，現在來這裡添購新衣最划算。（編輯：梁君棣）1070203

高雄市後驛商圈發展協進會3日舉辦「驛起時尚過新年」活動，盼炒熱商圈年節買氣，經發局長曾文生（左）、市議會議長康裕成（右4）等人出席站台，盼商圈買氣「旺旺」。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月3日高雄市後驛商圈發展協進會3日舉辦「驛起時尚過新年」活動，盼炒熱商圈年節買氣，經發局長曾文生（左）、市議會議長康裕成（右4）等人出席站台，盼商圈買氣「旺旺」。中央社記者程啟峰高雄攝 107年2月3日
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