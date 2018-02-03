寒櫻盛開打頭陣 北市樂活夜櫻季點燈

台北市樂活公園位在內溝溪沿岸，從對岸堤防一眼望去，一株株粉色櫻花樹佇立河岸，宛如日本賞櫻勝地「新宿御苑」。中央社記者游凱翔攝 107年2月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）賞櫻不必遠行，台北市內湖區樂活公園一帶有近300棵櫻花樹，目前由寒櫻盛開打頭陣，預計綻放至4月，北市今年也首度光雕櫻花，即便今夜寒流來襲，仍吸引許多民眾到訪。



2月是櫻花的季節，不少遊客為一睹櫻花嬌態，不惜舟車勞頓前往武陵農場、阿里山等高山。不過，台北市內湖區東湖內溝溪旁的樂活公園，近年因社區團體栽種有成，公園內逾300棵不同種櫻花樹綻放，成為新興賞櫻勝地。



淡紅嬌嫩寒櫻花苞蘊藏3至4朵花，從初開時的淡淡粉白，逐漸轉為粉紅、深紅，加上樂活公園位在內溝溪沿岸，從對岸堤防一眼望去，一株株粉色櫻花樹佇立河岸，宛如日本賞櫻勝地「新宿御苑」。



北市今年以「2018樂活夜櫻季」為主題，首度以LED光雕櫻花，今晚舉辦點燈儀式，雖然寒流來襲、雨彈不停，但許多民眾仍不畏低溫到場共襄盛舉，相當熱鬧，北市吉祥物「熊讚」也到場賞櫻，與民眾合影。



花卉試驗中心主任宋馥華表示，樂活公園一帶約有75棵寒櫻、80棵八重櫻、40棵吉野櫻、110棵昭和櫻，目前由寒櫻打頭陣，不同品種的櫻花預計接力綻放至4月。她也呼籲遊客「遠觀而勿褻玩」，切勿有摘花、攀折樹枝的動作。（編輯：管中維）1070203





「2018樂活夜櫻季」3日晚間在台北市內湖樂活公園舉辦點燈儀式，台北市吉祥物「熊讚Bravo」也到場賞櫻，與民眾開心互動合影。中央社記者游凱翔攝 107年2月3日