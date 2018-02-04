噴藥昏倒頓悟 農民轉種有機米成達人

承襲父業務農的農民陳家成（中）20多年前在田間噴藥時昏倒送醫，康復後決心轉型種植有機稻米，他生產的有機米多次獲獎受到肯定。（農糧署南區分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）行政院農業委員會農糧署南區分署行銷有機農作物，農民陳家成生產的有機米頗受肯定。陳家成原本以傳統方式務農，20多年前在田間噴藥時昏倒後決心轉型，還號召其他農民加入。



陳家成從小隨父執輩學習耕作，國中畢業後承襲父業專心務農，從翻耕、插秧、施肥、除草、噴藥、收割都親力親為。



他說，20多年前有一次在田間噴藥時突然昏厥，經送醫急救瀕臨生死交關，過了幾天才清醒。那時意識到為了自己和消費者健康安全著想，就不再沿用傳統農法，決心轉型成有機耕作。



陳家成指出，民國84年在農政單位的輔導下，開始積極投入有機稻栽種，號召志同道合的農民一起加入，並於85年成立當時高雄縣鳳山市第1班的有機米產銷班。



農糧署南區分署副分署長黃怡仁表示，陳家成在91年獲得有機農業生產協會驗證，更帶領全家人投入有機種稻行列。自94年至105年間參與全國十大經典好米競賽，共奪得7屆十大經典好米獎盃，去年還榮獲精饌米獎有機組季軍。



他說，近年消費者對於食材安全問題愈來愈重視，政府推動有機農業促進法專法管理，並積極投入有機及友善環境耕作補貼措施。民眾可透過有機市集等通路，來選購這些優質農產。（編輯：張銘坤）1070204