/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山

花蓮地震規模5.1 太魯閣震度5級、台北市信義區1級

>rss

噴藥昏倒頓悟 農民轉種有機米成達人

發稿時間：2018/02/04 09:38

最新更新：2018/02/04 10:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
承襲父業務農的農民陳家成（中）20多年前在田間噴藥時昏倒送醫，康復後決心轉型種植有機稻米，他生產的有機米多次獲獎受到肯定。（農糧署南區分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月4日承襲父業務農的農民陳家成（中）20多年前在田間噴藥時昏倒送醫，康復後決心轉型種植有機稻米，他生產的有機米多次獲獎受到肯定。（農糧署南區分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）行政院農業委員會農糧署南區分署行銷有機農作物，農民陳家成生產的有機米頗受肯定。陳家成原本以傳統方式務農，20多年前在田間噴藥時昏倒後決心轉型，還號召其他農民加入。

陳家成從小隨父執輩學習耕作，國中畢業後承襲父業專心務農，從翻耕、插秧、施肥、除草、噴藥、收割都親力親為。

他說，20多年前有一次在田間噴藥時突然昏厥，經送醫急救瀕臨生死交關，過了幾天才清醒。那時意識到為了自己和消費者健康安全著想，就不再沿用傳統農法，決心轉型成有機耕作。

陳家成指出，民國84年在農政單位的輔導下，開始積極投入有機稻栽種，號召志同道合的農民一起加入，並於85年成立當時高雄縣鳳山市第1班的有機米產銷班。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁表示，陳家成在91年獲得有機農業生產協會驗證，更帶領全家人投入有機種稻行列。自94年至105年間參與全國十大經典好米競賽，共奪得7屆十大經典好米獎盃，去年還榮獲精饌米獎有機組季軍。

他說，近年消費者對於食材安全問題愈來愈重視，政府推動有機農業促進法專法管理，並積極投入有機及友善環境耕作補貼措施。民眾可透過有機市集等通路，來選購這些優質農產。（編輯：張銘坤）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP