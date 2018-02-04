立春日農民節 雲林表彰菁英農民[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）今天立春日也是農民節，來自全縣20鄉鎮市農會及農民團體，齊聚古坑綠色隧道公園，不畏寒流來襲，熱情慶祝佳節，活動中表揚菁英農民、績優產銷班，呈現現代農業經營成果。



寒流低溫發威，但是慶祝農民節熱情不減，雲林縣政府、雲林縣農會、20鄉鎮市農會與農民團體，參與農民節表彰大會及農特產品展售活動，也吸引民眾人潮。



雲林縣農會理事長陳瑞雄感謝農民在國之根本的農業默默努力與奉獻，讓農業從早期到現代社會的演進中，依舊扮演重要角色，並邁向科技化、智慧化農業，開創新天地，繼續領銜農業風騷。



雲林縣長李進勇指出，縣府團隊努力建構安全農業，提升農業生產競爭力，並推進綠色能源產業發展，維繫農業首都地位、邁向綠能首都目標。



李進勇表示，對於農村人力短缺及鼓勵青年農民投入，雲林縣政府配合行政院農業委員會執行「改善農業季節性缺工2.0措施」，成立7個農業耕新團，拓增新勞動力來改善，並積極培養現代化、科技化的農業人才。



今天活動焦點，表彰2018雲林十大菁英農民、去年全國十大績優農業產銷班等24個獎項、計171人，讓現場民眾見證雲林推動現代科技農業的具體成果。



活動另一焦點，除了雲林縣政府各局處、20鄉鎮市農會的農特產展售及宣導，讓民眾一次到位品嚐咖啡、紅藜、番薯等農特產，縣府財政處的菸酒政令宣導填問卷就送禮，吸引民眾大排長龍，氣氛熱烈。（編輯：陳清芳）1070204





雲林縣政府、雲林縣農會等各界4日在古坑綠色隧道公園舉辦農民節慶祝大會及農特產品展售，雖然寒流低溫發威，仍吸引許多民眾熱情參與。中央社記者葉子綱攝 107年2月4日