/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山

花蓮地震規模5.1 太魯閣震度5級、台北市信義區1級

>rss

立春日農民節 雲林表彰菁英農民[影]

發稿時間：2018/02/04 11:50

最新更新：2018/02/04 12:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）今天立春日也是農民節，來自全縣20鄉鎮市農會及農民團體，齊聚古坑綠色隧道公園，不畏寒流來襲，熱情慶祝佳節，活動中表揚菁英農民、績優產銷班，呈現現代農業經營成果。

寒流低溫發威，但是慶祝農民節熱情不減，雲林縣政府、雲林縣農會、20鄉鎮市農會與農民團體，參與農民節表彰大會及農特產品展售活動，也吸引民眾人潮。

雲林縣農會理事長陳瑞雄感謝農民在國之根本的農業默默努力與奉獻，讓農業從早期到現代社會的演進中，依舊扮演重要角色，並邁向科技化、智慧化農業，開創新天地，繼續領銜農業風騷。

雲林縣長李進勇指出，縣府團隊努力建構安全農業，提升農業生產競爭力，並推進綠色能源產業發展，維繫農業首都地位、邁向綠能首都目標。

李進勇表示，對於農村人力短缺及鼓勵青年農民投入，雲林縣政府配合行政院農業委員會執行「改善農業季節性缺工2.0措施」，成立7個農業耕新團，拓增新勞動力來改善，並積極培養現代化、科技化的農業人才。

今天活動焦點，表彰2018雲林十大菁英農民、去年全國十大績優農業產銷班等24個獎項、計171人，讓現場民眾見證雲林推動現代科技農業的具體成果。

活動另一焦點，除了雲林縣政府各局處、20鄉鎮市農會的農特產展售及宣導，讓民眾一次到位品嚐咖啡、紅藜、番薯等農特產，縣府財政處的菸酒政令宣導填問卷就送禮，吸引民眾大排長龍，氣氛熱烈。（編輯：陳清芳）1070204

雲林縣政府、雲林縣農會等各界4日在古坑綠色隧道公園舉辦農民節慶祝大會及農特產品展售，雖然寒流低溫發威，仍吸引許多民眾熱情參與。中央社記者葉子綱攝 107年2月4日雲林縣政府、雲林縣農會等各界4日在古坑綠色隧道公園舉辦農民節慶祝大會及農特產品展售，雖然寒流低溫發威，仍吸引許多民眾熱情參與。中央社記者葉子綱攝 107年2月4日
雲林縣長李進勇（左2）、雲林縣農會理事長陳瑞雄（左1）由縣府農業處長林慧如（右2）陪同，向參加農民節慶祝大會的農民團體致意並合影。中央社記者葉子綱攝 107年2月4日雲林縣長李進勇（左2）、雲林縣農會理事長陳瑞雄（左1）由縣府農業處長林慧如（右2）陪同，向參加農民節慶祝大會的農民團體致意並合影。中央社記者葉子綱攝 107年2月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP