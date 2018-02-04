/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山

花蓮地震規模5.1 太魯閣震度5級、台北市信義區1級

>rss

師生拍遍海岸美景 見證生態逐年進步

發稿時間：2018/02/04 14:28

最新更新：2018/02/04 16:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
攝影班教師顏仕玲（圖）花費幾年時間，帶學員走遍台灣海岸，捕捉各地美景。他表示，隨著保育觀念抬頭，海岸環境逐漸改善，以鐵砲百合來說，連續幾年未在新北市南雅奇石現蹤，去年終於復育現蹤。中央社記者蕭博陽南投攝　107年2月4日攝影班教師顏仕玲（圖）花費幾年時間，帶學員走遍台灣海岸，捕捉各地美景。他表示，隨著保育觀念抬頭，海岸環境逐漸改善，以鐵砲百合來說，連續幾年未在新北市南雅奇石現蹤，去年終於復育現蹤。中央社記者蕭博陽南投攝　107年2月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）攝影班教師顏仕玲花費幾年時間，帶學員拍遍台灣海岸美景，也見證隨著保育觀念抬頭，海岸環境逐漸改善，連續幾年不在南雅奇石現蹤的鐵砲百合去年盛開，讓學員得以拍下倩影。

為宣傳保育觀念及讓保育教育場域多元發展，行政院農業委員會特有生物研究保育中心與台中市攝影學會榮譽理事長顏仕玲及學生，合辦海岸生態風情攝影展，42幅作品捕捉北海岸、澎湖、屏東枋山等台灣各地海岸美景，今天起到5月31日在特生中心保育教育館展出。

顏仕玲投入攝影35年，拍遍台灣風土人文、生態環境。他說，花費幾年時間帶領台中市大墩文化中心攝影班學員，到新北市老梅綠石槽、新竹香山溼地、台中市高美溼地、雲林縣成龍溼地、澎湖、屏東枋山等海岸拍攝，捕捉各地美景，也發覺海岸生態逐年改善。

顏仕玲表示，現在保育工作較以往進步，10幾年前的海岸很髒，但隨著保育觀念抬頭，一些溼地保護工作執行得很好，甚至進入拍照須申請；以鐵砲百合來說，連續幾年未在新北市南雅奇石現蹤，他去好幾年都拍不到，去年終於復育現蹤，可說是海岸環境改善的結晶。

特生中心主任楊嘉棟說，海岸污染、海岸水泥化漸受重視，衍生思考海岸原本是什麼樣貌，因此盼藉攝影展呼應現今所見海岸狀態，喚醒民眾疼惜台灣海岸。

楊嘉棟表示，特生中心進行台灣紅樹林調查、西南海岸螃蟹物種調查、黑面琵鷺保育工作，長期關懷台灣海岸生態，因此，責無旁貸應將原有棲地樣貌讓民眾了解，其實台灣海岸生態充滿生命力與美感，進而建立民眾保育觀念，也讓外界得知政府的努力。（編輯：張銘坤）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP