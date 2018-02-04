師生拍遍海岸美景 見證生態逐年進步

攝影班教師顏仕玲（圖）花費幾年時間，帶學員走遍台灣海岸，捕捉各地美景。他表示，隨著保育觀念抬頭，海岸環境逐漸改善，以鐵砲百合來說，連續幾年未在新北市南雅奇石現蹤，去年終於復育現蹤。中央社記者蕭博陽南投攝 107年2月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）攝影班教師顏仕玲花費幾年時間，帶學員拍遍台灣海岸美景，也見證隨著保育觀念抬頭，海岸環境逐漸改善，連續幾年不在南雅奇石現蹤的鐵砲百合去年盛開，讓學員得以拍下倩影。



為宣傳保育觀念及讓保育教育場域多元發展，行政院農業委員會特有生物研究保育中心與台中市攝影學會榮譽理事長顏仕玲及學生，合辦海岸生態風情攝影展，42幅作品捕捉北海岸、澎湖、屏東枋山等台灣各地海岸美景，今天起到5月31日在特生中心保育教育館展出。



顏仕玲投入攝影35年，拍遍台灣風土人文、生態環境。他說，花費幾年時間帶領台中市大墩文化中心攝影班學員，到新北市老梅綠石槽、新竹香山溼地、台中市高美溼地、雲林縣成龍溼地、澎湖、屏東枋山等海岸拍攝，捕捉各地美景，也發覺海岸生態逐年改善。



顏仕玲表示，現在保育工作較以往進步，10幾年前的海岸很髒，但隨著保育觀念抬頭，一些溼地保護工作執行得很好，甚至進入拍照須申請；以鐵砲百合來說，連續幾年未在新北市南雅奇石現蹤，他去好幾年都拍不到，去年終於復育現蹤，可說是海岸環境改善的結晶。



特生中心主任楊嘉棟說，海岸污染、海岸水泥化漸受重視，衍生思考海岸原本是什麼樣貌，因此盼藉攝影展呼應現今所見海岸狀態，喚醒民眾疼惜台灣海岸。



楊嘉棟表示，特生中心進行台灣紅樹林調查、西南海岸螃蟹物種調查、黑面琵鷺保育工作，長期關懷台灣海岸生態，因此，責無旁貸應將原有棲地樣貌讓民眾了解，其實台灣海岸生態充滿生命力與美感，進而建立民眾保育觀念，也讓外界得知政府的努力。（編輯：張銘坤）1070204