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崗山之眼試營運 民眾抱怨等太久

發稿時間：2018/02/04 15:48

最新更新：2018/02/04 16:14

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高雄首座天空步道「崗山之眼」4日試營運，由於現場人潮眾多，又有參觀人潮流量管制，接駁公車班次也少，有民眾抱怨等太久。圖為民眾排隊搭乘接駁公車。中央社記者程啟峰高雄攝　107年2月4日高雄首座天空步道「崗山之眼」4日試營運，由於現場人潮眾多，又有參觀人潮流量管制，接駁公車班次也少，有民眾抱怨等太久。圖為民眾排隊搭乘接駁公車。中央社記者程啟峰高雄攝　107年2月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄首座天空步道「崗山之眼」今天試營運，許多民眾不畏寒冷爭相前往，體驗居高臨下的震撼，由於現場人潮眾多，又有參觀人潮流量管制，接駁公車也少，有民眾抱怨等太久。

「崗山之眼」柱高40.5公尺，相當於10層樓高，小提琴頭梁柱、放射狀琴弦鋼索，配上全長約88公尺、寬度約2公尺的天空廊道，採偏心懸吊式吊索設計，以24條吊索支撐天空廊道，造型奇特吸睛，漫步其上視野遼闊。一早吸引大批民眾前來參觀，現場人潮大排長龍。

從台南來的陳先生把車停在阿公店水庫森林公園停車場後，見排隊人潮眾多，直接走路上山，看到眼前美景，直呼不虛此行。

不過，同樣來自台南的李秀娥表示，現場風景很漂亮，但天候狀況不佳，視野不夠遼闊，有點可惜，有機會還會再來。

來自高雄市楠梓區的蔡孟劭說，現場領號碼牌的名額有點少，名額大多給預約的民眾，雖然一早就來，但仍沒有排到上午入園，要等到下午才能進去。

高雄市觀光局指出，試營運期間免費參觀以預約為主，現場開放名額有限，須憑排隊取得的號碼牌依序入園。為安全起見，現場會有流量管制，每梯次150人，額滿就不放行。

「崗山之眼」規劃阿公店水庫管理中心、大莊公園、阿公店森林公園、菜寮路4處停車場，約可提供330個小客車位及150格機車位，因上山道路狹窄，僅開放小型接駁公車及計程車上山。由於接駁公車班次不足消化現場參觀人潮，部分民眾抱怨光等接駁車上山就等1小時，徒步上山還比較快。（編輯：唐聲揚）1070204

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