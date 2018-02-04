台東富山保育區要收費 4月起禁餵魚

為維護生態環境，台東市郊知名的富山漁業資源保育區，2月起開始收費，4月起禁止餵魚。受到天冷和收費影響4日遊客銳減。中央社記者盧太城台東攝 107年2月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東市郊知名的富山漁業資源保育區，2月起開始收費，4月起禁止餵魚。受到天冷和收費影響今天遊客銳減。



富山漁業資源保育區北起東海岸台11線潮來橋，南至台11線154公里處沿岸，向外海延伸500公尺海域。



過去採開放性景點，並可餵食魚類。因不收費，是陸客團從台東到花蓮第一個停靠景點，每天湧入近萬人。



不過去年發生魚群因吃餵食飼料，發生病變；且還有陸客團為了看小海鰻，撬壞珊瑚礁等脫序行為，層出不窮。因此外界出現能「有效經營管理」聲浪。



台東縣政府農業處為了讓漁業資源永續發展，從2月1日起將富山漁業資源保育區委外經營管理，並對外收費，全票40元，台東縣民半票，富山村民憑證可免費入園。



台東縣政府農業處長許瑞貴今天表示，收入將投注於環境生態維護及營運管理成本，未來將提供遊客多元化服務；另一方面，希望「以價制量」控制遊客入園量，讓生態永續。



根據農業處統計，2月1日、2日2天收入超過新台幣2萬多元；不過，3日和4日這2天例假日，人數銳減，2天入園人數僅有百餘人。



另外，富山漁業資源保護區管理委員會日前向台東縣長黃健庭反映，以前保育區內常見好幾種魚類，可能因餵食海草饅頭關係，園區內只剩下「豆仔魚」這種強勢物種，因此管理委員已經開始宣導勿餵食。許瑞貴表示，4月起將正式禁止民眾餵魚。（編輯：方沛清）1070204



