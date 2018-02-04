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見證繁華到沒落 台中千越綠川大樓將重建

發稿時間：2018/02/04 17:05

最新更新：2018/02/04 18:08

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台中市政府都市發展局4日發布新聞稿表示，位於台中火車站前綠川畔的「千越綠川大樓」，見證中區從繁華到沒落歷程，目前正積極規劃都更。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月4日台中市政府都市發展局4日發布新聞稿表示，位於台中火車站前綠川畔的「千越綠川大樓」，見證中區從繁華到沒落歷程，目前正積極規劃都更。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年2月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市都發局今天指出，位於台中火車站前綠川畔的「千越綠川大樓」，擁41年歷史，見證中區從繁華到沒落歷程，目前正積極規劃都更，計畫以活化和重建方式，為舊城注入新生力。

台中市政府都市發展局今天發布新聞稿，指出千越綠川大樓曾是中區指標性建築，早年經營「千越百貨」擁有餐廳、電影院、冰宮與飛碟屋，是許多人假日必遊景點。

但千越綠川大樓民國86年開始閒置、95年又遇火災，燒走大樓的未來與繁華。千越大樓產權複雜，102年曾獲內政部核定補助拉皮，但管委會評估建物老舊拉皮效益不彰，改朝向重建方式辦理。

台中市政府都市發展局指出，千越綠川大樓位於台中火車站前的綠川畔，41年的歷史中，見證中區從繁華到沒落的歷程。市府積極活化台中火車站周邊舊城區發展並配合綠川掀蓋工程，上月底公告實施「107年度台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」，盼改善中區老舊街屋的外部景觀，活絡地區發展。

都發局表示，計畫以綠川周邊的成功路及綠川東街為優先示範地區，針對建物本體暨外部環境改善、室內裝修、專業服務費用等項目給予補助，藉此鼓勵展店、老店新裝及改善商圈環境。

千越綠川大樓在105年6月15日獲市府核准都市更新會立案，預計興建為一棟地上19層、地下6層的商業混合型飯店大樓。

都發局指出，對於大樓要採取拉皮整維或重新興建都更，以及都更範圍，都會尊重各方意見，並計畫以先活化、後重建的方式，盼在住戶雙方達成共識後順利進行都更，以確保各方權益。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070204

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