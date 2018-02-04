澎湖陳氏家廟重修 盼再現風華與傳承

澎湖「穎川沙港陳氏家廟」4日動土重修，預計趕在年底前完工，除延續傳統宗祠祭儀，也讓文風得以源遠流長。中央社 107年2月4日

（中央社澎湖縣4日電）澎湖「穎川沙港陳氏家廟」今天動土重修，預計趕在年底前完工，宗祠會在傳統祭祖時開放，再現家廟風華與文學傳承。



澎湖「穎川沙港陳氏家廟」修建主委陳得水表示，先祖在進行地下基柱與地盤整修時，發現有一座不到20坪的宗祠家廟，研判是在西元1845年間興建，距今已有170餘年，其後歷經2次修復與中日戰爭。



陳得水表示，現今的「穎川沙港陳氏家廟」是在民國65年修建落成，迄今也超過了40餘年。廟堂不堪風雨侵襲，年久失修，105年底祭祖時，宗親提議募款修建，獲在地與旅台鄉親支持，共募得近500萬元，今天舉行修建前的出火儀式，可順利動土，除延續傳統宗祠祭儀外，也讓文風得以源遠流長。



澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、縣議員陳振中都是陳氏家族的宗親，今天也都參與家廟修建出火的盛事，預計在今年底祭祖前完工使用。（編輯：陳怡璇／方沛清）1070204



