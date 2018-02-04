家庭養寵物夯 中市拚毛小孩友善城市

台中寵物友善城市暨柑橘促銷活動4日登場，台中市長林佳龍（前排中）致詞表示，市府透過動保業務人力、預算逐年增加，全力維護動物權益，希望台中成為毛小孩友善城市。中央社記者蘇木春攝 107年2月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中寵物友善城市暨柑橘促銷活動，今天在台中市魚市場登場，台中市消防局搜救犬隊也到場亮相表演。市長林佳龍表示，預估超過一成家庭養寵物，台中將力拚成為毛小孩友善城市。



台中寵物友善城市柑橘促銷活動由台中市農業局、台中市議會無黨聯盟黨團與台中市寵物食品藥物安全促進會共同辦理，今天天氣寒冷，不少飼主仍帶著毛小孩出席，因應今年柑橘盛產，會中也舉辦促銷活動。



台中市長林佳龍致詞表示，台中市成為全台第二大城，預估超過一成的家庭養寵物，毛小孩如同家人，養牠就要愛牠，應以認養代替購買，養育後絕對不棄養，市府透過動保業務人力、預算逐年增加，全力維護動物權益，希望台中成為毛小孩友善城市。



台中市消防局特搜大隊搜救犬隊也到現場表演，吸引民眾圍觀，亮相的搜救犬是通過國際任務救援能力認證的拉布拉多犬「鐵雄」、「腿腿」及「MELODY」，當消防隊員下指令，搜救犬立即確實執行搜索、搬運等任務，模樣專注又可愛。



台中市消防局長蕭煥章指出，搜救犬隻必須先通過「國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證」，才能參與國際任務救援能力認證，台灣考場模擬近年災害類型，包括倒塌建築物、土石流、氣爆及長隧道走山土石崩坍等情境，認證困難度及真實性均增加，通過相當不容易。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070204