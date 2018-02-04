南科園區15年 年產值占台南產業40%

南部科學工業園區管理局4日舉辦15週年慶暨第14屆集團結婚，24對新人完成終身大事。中央社記者楊思瑞攝 107年2月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）南部科學工業園區管理局今天舉辦15週年慶暨第14屆集團結婚，出席的台南市代理市長李孟諺表示，南科年產值近新台幣9000億元，占台南市整體產業產值的40%，貢獻很大。



集團結婚由6隻柴犬擔任狗年代表為新人領路揭開序幕，還有小花童化身為「南科希旺大使」，以答嘴鼓的說唱方式祝福24對新人，由李孟諺擔任證婚人，為新人完成終身大事。



南科管理局長林威呈表示，南科管理局舉辦集團結婚已經14年，已促成364對佳偶。今年共有24對新人把人生大事交給南科完成。期許園區今年可以延續台積電宣布3奈米廠落腳南科的氣勢，繼續朝打造南台灣的產業聚落方向努力。



李孟諺表示，南科園區提供將近8萬個就業機會，占台南市90萬名就業人口的9%；園區廠商年產值近9000億元，約為台南市整體產業產值的40%，對台南市經濟發展等各方面有大貢獻。



科技部政務次長許有進表示，科技部目前大力推動人工智慧，除推動大學的創新研究中心培育人才，也陸續在中科及南科打造智慧機器人自造基地，吸引許多產業廠商進駐。希望在小國大戰略策略下，台灣能發揮產業強項，建立創新研究環境，在國際舞台發光發熱。（編輯：方沛清）1070204