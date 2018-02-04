/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山

花蓮地震規模5.1 太魯閣震度5級、台北市信義區1級

>rss

南科園區15年 年產值占台南產業40%

發稿時間：2018/02/04 17:49

最新更新：2018/02/04 19:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
南部科學工業園區管理局4日舉辦15週年慶暨第14屆集團結婚，24對新人完成終身大事。中央社記者楊思瑞攝　107年2月4日南部科學工業園區管理局4日舉辦15週年慶暨第14屆集團結婚，24對新人完成終身大事。中央社記者楊思瑞攝　107年2月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）南部科學工業園區管理局今天舉辦15週年慶暨第14屆集團結婚，出席的台南市代理市長李孟諺表示，南科年產值近新台幣9000億元，占台南市整體產業產值的40%，貢獻很大。

集團結婚由6隻柴犬擔任狗年代表為新人領路揭開序幕，還有小花童化身為「南科希旺大使」，以答嘴鼓的說唱方式祝福24對新人，由李孟諺擔任證婚人，為新人完成終身大事。

南科管理局長林威呈表示，南科管理局舉辦集團結婚已經14年，已促成364對佳偶。今年共有24對新人把人生大事交給南科完成。期許園區今年可以延續台積電宣布3奈米廠落腳南科的氣勢，繼續朝打造南台灣的產業聚落方向努力。

李孟諺表示，南科園區提供將近8萬個就業機會，占台南市90萬名就業人口的9%；園區廠商年產值近9000億元，約為台南市整體產業產值的40%，對台南市經濟發展等各方面有大貢獻。

科技部政務次長許有進表示，科技部目前大力推動人工智慧，除推動大學的創新研究中心培育人才，也陸續在中科及南科打造智慧機器人自造基地，吸引許多產業廠商進駐。希望在小國大戰略策略下，台灣能發揮產業強項，建立創新研究環境，在國際舞台發光發熱。（編輯：方沛清）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP