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新北老人逾50萬 估4年後高齡社會

發稿時間：2018/02/04 18:44

最新更新：2018/02/04 18:44

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長朱立倫今天表示，新北市人口已逾398萬人，至去年底65歲以上老年人口突破50萬人，預估4年後進入高齡社會。

新北市政府今天舉辦「金樂獎」（銀髮俱樂部）、「金力獎」（推動老人共餐有力人士）及「金站獎」（社區陪伴站）頒獎典禮，共頒出45個「金樂獎」、121個「金力獎」及30個「金站獎」。

其中，金山六股里、板橋金華社區發展協會和萬里北基社區發展協會成為三冠王，同時獲得金樂獎、金力獎和金站獎。

朱立倫指出，新北市人口已逾398萬人，至去年底65歲以上老年人口就有50萬2397人，占全市12.6%，即將在4年後邁向高齡社會。

他表示，市府早在101年推動老人共餐，後續推動銀髮俱樂部和社區陪伴站，迄今有398個銀髮俱樂部及898個老人共餐點和30個社區陪伴站。

朱立倫說，感謝每一單位和個人，不管是里長、社區理事長或是宮廟負責人，在基層推動這些政策，讓長輩可以走出家門共餐、運動，或是唱歌、打麻將，都有益長輩的身心，甚至有佈老志工的陪伴關懷，讓他們生活更健康、快樂。

金山區六股里長鐘鼎平表示，他在辦理銀髮俱樂部及老人共餐多年後，去年進一步升級成社區陪伴站，自己也帶頭參加動健康培訓，並與太太陳明秀負責社區陪伴站的經營，志工隊長陳美菊率志工每週四為長輩煮菜共餐，可說是全方位服務長輩。

他強調，這些政策改變了老人的生活，讓他們獲得了安頓和快樂，而獲獎最大的功臣是志工的全力協助和用心經營。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070204

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