寒冬送暖 安心亞義賣禮服退休教官捐版稅

藝人安心亞（右）4日下午現身高雄公益活動現場，割愛捐出一套禮服義賣，所得將捐給高雄弱勢團體，吸引許多粉絲前往捧場。中央社記者程啟峰攝 107年2月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）天氣冷吱吱，高雄今天下午有兩場公益活動，為社會注入一股暖流。藝人安心亞捐出禮服義賣，所得捐弱勢團體；退休教官趙琇華則發表新書捐出版稅給華山基金會，寒冬送暖。



前高雄高工教官趙琇華從事理財20年有成，委託城邦媒體及布克文化出版新書「你可以財富自由：從零開始的致富成功方程式」下午在高雄夢時代購物中心舉行新書發表會，趙琇華當場捐出新台幣2萬元版稅給華山基金會，並舉辦為期1個月的FB按讚活動，累積一次按讚數代捐1元轉贈華山基金會。



趙琇華受訪表示，年金改革影響退休生活，堅持正確觀念持續投資，小資族只要用對方法，改變既有習慣，適時調整儲蓄、支出優先順序，也能逐步累積財富。她並鼓勵上班族量力兼差，聰明理財。



趙琇華認為，開源節流很重要，假設年青人出社會，一年儲蓄14萬元，30歲前可賺到第一桶金110萬元，強調財富自由不難，軍公教優惠定存18%得靠自己掙得，唯一關鍵就是財富自由。



另外，藝人安心亞下午也身著一襲露背性感禮服現身高雄一家商場10週年公益音樂會現場，割愛捐出一套心愛禮服義賣，所得捐給高雄弱勢團體，她舉手投足間High翻現場粉絲。1070204



