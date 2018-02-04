澎湖沙灘海龜擱淺獲救 海豚疑觸網死亡

岸巡總隊菓葉安檢所4日獲報，澎湖湖西菓葉沙灘有民眾發現一隻死亡海豚，疑因誤觸魚網導致，由於死亡多時，岸巡人員就地掩埋處理，這是今年來第3起死亡海豚事件。（岸巡七總隊提供）中央社 107年2月4日

（中央社澎湖縣4日電）澎湖望安中社與湖西菓葉沙灘，今天分別接獲通報有海龜擱淺，與海豚疑似誤觸魚網受凍死亡，這是今年來，第8隻傷亡的海龜與第3件死亡海豚。



岸巡七總隊望安潭門港安檢所今天接獲漁民通報指出，在望安中社沙灘發現有隻海龜擱淺，安檢所人員先行將海龜救起送往安檢所內，並通報澎湖縣政府農漁局，下午搭乘交通船送馬公農漁局，經發現海龜是保育類的綠蠵龜，體長約44公分，寬約23公分 ，所幸並無外傷，研判是在海上覓食而碰上退潮而意外擱淺，先行送往水試所海龜收容救護中心照料。



另外，今天下午岸巡總隊菓葉安檢所接獲民眾通報在菓葉海邊沙灘有隻死亡的海豚，澎湖縣政府農漁局科長陳金龍獲報前往處理，發現屬瓶鼻型海豚體長達262公分的成豚，疑因誤觸魚網死亡，隨海潮漂流至沙灘，由於死亡多時，岸巡人員就地掩埋處理。



澎湖海域近月以來，已先後在岐頭、蒔裡、竹灣、菓葉、後寮、西衛、蒔裡、中社等港區海域發現有8隻傷亡的海龜和3隻死亡海豚，都是屬於保育類品種。（編輯：李亨山）1070204



