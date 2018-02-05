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破舊電鍋功成身退 8旬夫婦獲贈新品暖過冬

發稿時間：2018/02/05 14:48

最新更新：2018/02/05 15:41

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住在嘉義縣東石鄉的8旬蔡姓夫婦（背對鏡頭者），家中電鍋早已破舊不堪，天主教中華聖母社會福利基金會5日贈送全新的電鍋，讓老夫婦可以溫暖過年。（中華聖母社會福利基金會提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月5日住在嘉義縣東石鄉的8旬蔡姓夫婦（背對鏡頭者），家中電鍋早已破舊不堪，天主教中華聖母社會福利基金會5日贈送全新的電鍋，讓老夫婦可以溫暖過年。（中華聖母社會福利基金會提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月5日

（中央社記者江俊亮嘉義5日電）住在嘉義縣東石鄉的8旬蔡姓夫婦，家中電鍋早已破舊不堪，夫妻倆甚至用膠帶黏貼後繼續使用，今天獲贈一個全新的電鍋，讓老夫婦可以溫暖過年。

天主教中華聖母社會福利基金會今天發布新聞稿表示，為了讓弱勢家庭「暖個好冬」，基金會已啟動關懷機制，農曆年前將陸續送出白米、即時調理包、保久乳、麵條、肉鬆和奶粉等愛心物資。

基金會董事長陳美惠表示，這些物資是基金會與便利超商門市合作，共同發起「一塊陪伴老老照顧（老人照顧老人）」募款計畫，由民眾捐贈的零錢所購買，將分贈給嘉義地區的獨居老人、兩老相依照顧及弱勢身障的400多戶人家。

此外，基金會也使用民眾捐贈的零錢，購買100個電鍋分贈給100個弱勢家庭，期盼電鍋加溫加熱的不只是飯菜而已，還能滿足營養和關懷的需求。陳美惠對於曾在便利超商捐款的民眾表示感謝之意。

zoom in 住在嘉義縣東石鄉的8旬蔡姓夫婦，家中電鍋（圖）早已破舊不堪，甚至用膠帶黏貼後繼續使用，恐有漏電危險，天主教中華聖母社會福利基金會5日贈送全新電鍋，讓老夫婦可以溫暖過年。（中華聖母社會福利基金會提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月5日住在嘉義縣東石鄉的8旬蔡姓夫婦，家中電鍋（圖）早已破舊不堪，甚至用膠帶黏貼後繼續使用，恐有漏電危險，天主教中華聖母社會福利基金會5日贈送全新電鍋，讓老夫婦可以溫暖過年。（中華聖母社會福利基金會提供）中央社記者江俊亮傳真　107年2月5日

基金會指出，其中一對住在東石鄉的蔡姓老夫婦，因家中老舊電鍋早已破損，兩老用膠帶黏貼後繼續使用，恐有漏電的危險，由基金會贈送一個全新的電鍋，讓老電鍋終於可以功成身退。

基金會表示，這對老夫婦中，83歲的妻子患有失智症，且因脊椎側彎而駝背，又因巴金森氏症造成手腳不自主抖動，吃飯時食物常掉滿地，走路也不穩，必須由大她2歲的丈夫照顧。

85歲的蔡老先生，雙眼有白內障，體力也有限，由於是「老老照顧家庭」，由中華聖母基金會進行居家服務，協助阿嬤沐浴、備餐及居家環境整理，讓老先生可以喘一口氣。

此外，家住朴子市的81歲林姓婦人，也因電鍋老舊，今天獲贈一個全新的電鍋。基金會表示，林老太太患有高血壓及骨質疏鬆症，她住了幾十年的老房子，是以前為管理豬舍而建，環境潮濕又漏水，居住條件不佳。

林老太太之前為了修理屋頂漏水，不慎摔落受傷，造成左髖骨骨折，基金會除了協助她完成獨居老人緊急救援連線服務裝置外，也安排社工定期關懷，常年茹素的她今天除了獲贈電鍋之外，還獲贈米、麵、罐頭和奶粉等食品。

陳美惠表示，春節期間，為了避免關懷戶三餐沒著落，基金會準備的生活物資已陸續送出，感謝社會大眾的愛心參與，讓基金會在推動失智症關懷照顧、偏鄉課輔班、暖暖食堂、到宅沐浴車、加熱乾燥車及籌建中的失智症照顧家園能為更多人服務。（編輯：李錫璋）1070205

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