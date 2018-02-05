南台強震兩週年 維冠大樓重建腳步加快

台南市政府5日舉辦「0206地震兩週年記者會」，維冠大樓受災戶連晃汶（左2）帶著妻女出席，代理市長李孟諺（右）抱著孩子表達慰問。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年2月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府今天舉辦「0206地震兩週年記者會」，說明災後重建等工作進度，已倒塌的維冠金龍大樓多名災戶應邀出席。代理市長李孟諺表示，希望維冠大樓主體重建工程在3月動工。



台南市府邀請多名地震受災戶參加今天的記者會，包括大智市場重建都更會理事長李銘塗，還有維冠大樓受災戶洪家益、劉怡辰、李宗典、黃洸偉、連晃汶等人。



台南市政府秘書長吳欣修在會中簡報指出，維冠大樓、幸福大樓、大智市場陸續開工重建。維冠大樓善款總執行經費為新台幣5.736億元，預計109年6月完工；幸福大樓善款總執行經費0.39億，預計108年4月完工；大智市場善款總執行經費1.374億元，預計109年4月完工。



吳欣修表示，「0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會」將持續召開，由15名包含律師、會計師、災民代表等具專業及代表性的委員組成，至今已召開9次會議以及1次臨時會。截至106年12月31日，善款支用23億1504萬元，每月善款收支也會公告於市府及社會局網站。



李孟諺表示，重建過程持續進行，未來還有許多困難要克服。像先前大智市場有些攤商不願參與重建，還有些擔心財務上問題；維冠大樓住戶則有人想要售地搬走，有人想要留下來重建。經過多次討論，在法令規定範圍裡面，找到一些突破的方式。



他說，本來預計維冠大樓的建築本體要今年4月才會進場施工，但在克服了一些阻礙後，希望能在3月15日起針對本體建築動工，加速重建腳步。



災後就不斷為維冠大樓原地重建一事努力奔走的受災戶劉怡辰表示，市府在協助重建方面已經盡力，也克服了許多困難，希望能看到大樓如期完工。（編輯：卞金峰）1070205