春節走春要注意 陽明山有交通管制

台北市警察局士林分局5日發布新聞稿表示，將分別於2月15日至20日、2月22日至3月18日期間，實施仰德大道上山交通管制，提醒新年走春民眾多加留意。（台北市警察局士林分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年2月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）因應農曆春節及年後陽明山花季賞花人潮，台北市警察局士林分局今天表示，將分別於2月15日至20日、2月22日至3月18日期間，實施仰德大道上山交通管制，提醒民眾留意。



士林分局今天發布新聞稿表示，今年春節連續假期自2月15日（除夕）起至2月20日（初五）止，總共為期6天，由於轄內有陽明山、故宮博物院、兒童新樂園、士林官邸及士林夜市等多處知名觀光景點，屆時陽明山地區將進行交管，以疏導周遭人車眾多情形。



其中，士林區仰德大道上山3處管制點，包括仰德大道、至誠路口，福林路、忠勇街口，以及至善路2段1巷口。



下山彈性2處分流點部分，分別為格致路、菁山路口，以及格致路、凱旋路口。



士林分局說明，2月15日至20日將於上午8時至下午3時實施上山交通管制，請新年走春民眾要多加留意。



由於陽明山花季緊接著在2月22日至3月18日登場，這段期間的連續假日上午7時至下午4時，也將實施上山交通管制，置重點於易壅塞路段，警方將加強交通疏導工作。



士林分局呼籲，屆時要上陽明山的民眾可儘量利用捷運、公車等大眾運輸交通工具前往，以免陷入車潮或耗時尋找車位。（編輯：李錫璋）1070205