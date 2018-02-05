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關鍵字： 乾德門台股地震立春

油價春節凍漲 行政院拍板

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春節走春要注意 陽明山有交通管制

發稿時間：2018/02/05 15:26

最新更新：2018/02/05 16:15

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zoom in 台北市警察局士林分局5日發布新聞稿表示，將分別於2月15日至20日、2月22日至3月18日期間，實施仰德大道上山交通管制，提醒新年走春民眾多加留意。（台北市警察局士林分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月5日台北市警察局士林分局5日發布新聞稿表示，將分別於2月15日至20日、2月22日至3月18日期間，實施仰德大道上山交通管制，提醒新年走春民眾多加留意。（台北市警察局士林分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）因應農曆春節及年後陽明山花季賞花人潮，台北市警察局士林分局今天表示，將分別於2月15日至20日、2月22日至3月18日期間，實施仰德大道上山交通管制，提醒民眾留意。

士林分局今天發布新聞稿表示，今年春節連續假期自2月15日（除夕）起至2月20日（初五）止，總共為期6天，由於轄內有陽明山、故宮博物院、兒童新樂園、士林官邸及士林夜市等多處知名觀光景點，屆時陽明山地區將進行交管，以疏導周遭人車眾多情形。

其中，士林區仰德大道上山3處管制點，包括仰德大道、至誠路口，福林路、忠勇街口，以及至善路2段1巷口。

下山彈性2處分流點部分，分別為格致路、菁山路口，以及格致路、凱旋路口。

士林分局說明，2月15日至20日將於上午8時至下午3時實施上山交通管制，請新年走春民眾要多加留意。

由於陽明山花季緊接著在2月22日至3月18日登場，這段期間的連續假日上午7時至下午4時，也將實施上山交通管制，置重點於易壅塞路段，警方將加強交通疏導工作。

士林分局呼籲，屆時要上陽明山的民眾可儘量利用捷運、公車等大眾運輸交通工具前往，以免陷入車潮或耗時尋找車位。（編輯：李錫璋）1070205

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