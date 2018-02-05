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油價春節凍漲 行政院拍板

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綵燈節晚間點燈 屏東春節好熱鬧

發稿時間：2018/02/05 15:27

最新更新：2018/02/05 16:57

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2018屏東綵燈節5日晚間點燈，系列活動將從10日展開，今年綵燈節共有5大燈區20組燈飾。圖為「海洋動物」燈飾。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日2018屏東綵燈節5日晚間點燈，系列活動將從10日展開，今年綵燈節共有5大燈區20組燈飾。圖為「海洋動物」燈飾。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）繼熱帶農業博覽會3日揭幕後，以屏東市區萬年溪及千禧公園為場地的綵燈節將在今天晚上點燈，系列活動從10日展開，希望在春節期間掀起白天逛熱博、晚上賞綵燈的人潮。

綵燈節點燈儀式在千禧公園舉行，在象徵「豐收」的燈飾及鼓動人心的原住民音樂中，將由屏東縣長潘孟安與屏東市代理市長程清水共同點亮燈火，揭開綵燈節序幕，現場並將發送「六六福旺」小提燈。

zoom in 2018屏東綵燈節點燈儀式5日晚舉行，今年綵燈節共有5大燈區20組燈飾，分別為歡樂時光、祈福療癒、聲動光譜、魅力屏東、熱帶風光（圖）等。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日2018屏東綵燈節點燈儀式5日晚舉行，今年綵燈節共有5大燈區20組燈飾，分別為歡樂時光、祈福療癒、聲動光譜、魅力屏東、熱帶風光（圖）等。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日

今年綵燈節共有5大燈區20組燈飾，分別為「歡樂時光」、「祈福療癒」、「聲動光譜」、「魅力屏東」、「熱帶風光」等，包括文青風格、海洋動物、原民及客家等族群文化，20組燈飾從屏東市萬年溪河畔延伸至千禧公園，全長超過2公里。

縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，除了燈飾外，綵燈節從10日起安排一系列活動，第一場「綵燈｜踩燈」活動，縣政府準備夜光塗料，民眾到千禧公園動手動腳創意DIY，完成的作品將在萬年溪沿岸展出一個月，結束後可領回做紀念。

除此外，18日大年初三晚間7時，縣府特別舉辦新春晚會，邀請知名歌手魏如昀、卓文萱、人氣樂團宇宙人及尋人啟事人聲樂團現場熱力開唱；18日起到3月4日，每日下午4時至9時在千禧公園有文創、農創、伴手禮市集及街頭藝人表演等。（編輯：方沛清）1070205

2018屏東綵燈節5日晚間點燈，將在象徵「豐收」的燈飾（圖）及鼓動人心的原住民音樂中揭開序幕，系列活動也將從10日展開。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日2018屏東綵燈節5日晚間點燈，將在象徵「豐收」的燈飾（圖）及鼓動人心的原住民音樂中揭開序幕，系列活動也將從10日展開。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日
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