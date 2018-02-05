高跟鞋教堂燈光秀 配合台灣燈會登場

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處配合台灣燈會，15日（除夕）起將推出「高跟鞋教堂全新音樂燈光秀」，每日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次。（余信賢提供）中央社記者黃國芳傳真 107年2月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處配合台灣燈會，將於15日（除夕）起推出「高跟鞋教堂全新音樂燈光秀」，每日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次，營造音樂燈光晚宴。



雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌今天受訪指出，2018台灣燈會於3月2日至3月11日在嘉義縣登場，嘉義縣政府於16日（大年初一）點亮「縣府燈區」，布袋高跟鞋教堂於15日（除夕）起至20日（大年初五）展開音樂燈光秀。



洪肇昌表示，布袋高跟鞋教堂音樂燈光秀，15日至20日每晚6時至9時、每30分鐘展演一次，現場將設置畫線燈、星點燈等不同功能燈光特效，增加燈光視覺效果，使燈光配合音樂律動，宛如一場音樂燈光晚宴。



洪肇昌說，布袋高跟鞋教堂音樂燈光秀於20日後，將更改為常態性活動，每週五及週六、日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次。



洪肇昌表示，雲管處推出高跟鞋教堂音樂燈光秀活動，吸引旅行業者配合台灣燈會推出相關遊程，一天就可以串聯布袋高跟鞋教堂及台灣燈會，在布袋除了能欣賞濱海夕陽美景外，夜晚更是一場又一場的閃耀燈光秀。（編輯：黃于）1070205