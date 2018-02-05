/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春

油價春節凍漲 行政院拍板

>rss

高跟鞋教堂燈光秀 配合台灣燈會登場

發稿時間：2018/02/05 15:27

最新更新：2018/02/05 16:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處配合台灣燈會，15日（除夕）起將推出「高跟鞋教堂全新音樂燈光秀」，每日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次。（余信賢提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處配合台灣燈會，15日（除夕）起將推出「高跟鞋教堂全新音樂燈光秀」，每日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次。（余信賢提供）中央社記者黃國芳傳真　107年2月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處配合台灣燈會，將於15日（除夕）起推出「高跟鞋教堂全新音樂燈光秀」，每日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次，營造音樂燈光晚宴。

雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌今天受訪指出，2018台灣燈會於3月2日至3月11日在嘉義縣登場，嘉義縣政府於16日（大年初一）點亮「縣府燈區」，布袋高跟鞋教堂於15日（除夕）起至20日（大年初五）展開音樂燈光秀。

洪肇昌表示，布袋高跟鞋教堂音樂燈光秀，15日至20日每晚6時至9時、每30分鐘展演一次，現場將設置畫線燈、星點燈等不同功能燈光特效，增加燈光視覺效果，使燈光配合音樂律動，宛如一場音樂燈光晚宴。

洪肇昌說，布袋高跟鞋教堂音樂燈光秀於20日後，將更改為常態性活動，每週五及週六、日晚上6時至9時、每30分鐘展演一次。

洪肇昌表示，雲管處推出高跟鞋教堂音樂燈光秀活動，吸引旅行業者配合台灣燈會推出相關遊程，一天就可以串聯布袋高跟鞋教堂及台灣燈會，在布袋除了能欣賞濱海夕陽美景外，夜晚更是一場又一場的閃耀燈光秀。（編輯：黃于）1070205

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP