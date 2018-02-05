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油價春節凍漲 行政院拍板

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力拚初選 盧秀燕江啟臣皆推改善交通

發稿時間：2018/02/05 15:41

最新更新：2018/02/05 15:41

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）國民黨台中市長選舉初選民調即將進行，爭取提名的立委盧秀燕及江啟臣今天都強調要改善交通建設，盧秀燕說自己立委任內爭取多項交通建設，江啟臣則說要發展智慧公車路網。

盧秀燕一早由台中市議員陳政顯與陳成添陪同，在北區中清路與文心路口向往來車輛及行人揮手致意。

盧秀燕表示，台中市近年交通品質不佳，上下班尖峰時間交通常常壅塞，如有機會執政，首重解決交通問題。她指出過去立委任內，台中市4大交通建設，包括鐵路高架化、台74號快速道路、東山路市129線拓寬及捷運綠線，都是她大力爭取，目前大部分都已完成，市民已開始享受成果。

江啟臣接受廣播電台節目專訪，現場開放聽眾叩應，有聽眾建議恢復前市府時期的BRT公車，江啟臣表示，BRT還未全部完成就被廢掉有點冤枉，建設是永續的，應該等到真正做好開始運行，有不好再去改善，而不是全盤廢掉。

江啟臣認為，台中市的交通不是只靠BRT就能解決，但BRT是其中的一項，因為台中縣市合併後，交通路網相當複雜，不能只靠一般公車，還要有幹線公車，實際上BRT是幹線公車的概念，然後做成類捷運，可以更快速、減少擁擠；而他規劃的是智慧公車路網，包括BRT幹線公車再升級，不是只有免費，而是要免費又方便。

對此，台中市政府交通局長王義川回應指出，前市府推動的是假BRT引發民怨，市長林佳龍改革為優化公車系統，大幅提升運量並改善台灣大道交通順暢度，更因此爭取到捷運藍線，台中已是大城市，需要的是捷運而非BRT。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070205

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