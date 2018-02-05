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關鍵字： 乾德門台股地震立春

油價春節凍漲 行政院拍板

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年貨食安把關 高市衛局長帶隊稽查年貨街

發稿時間：2018/02/05 16:04

最新更新：2018/02/05 16:56

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農曆春節將屆，高雄市衛生局長黃志中（左）5日率隊會同高市府消保官殷茂乾等人，聯合稽查年貨大街三鳳中街年貨，分別抽查南北貨、糖果、餅乾等食品標示，並對丸類、素料及豆製品等應節食品進行皂黃及過氧化氫簡易檢驗，也將現場部分年貨帶回檢驗。中央社記者董俊志攝　107年2月5日農曆春節將屆，高雄市衛生局長黃志中（左）5日率隊會同高市府消保官殷茂乾等人，聯合稽查年貨大街三鳳中街年貨，分別抽查南北貨、糖果、餅乾等食品標示，並對丸類、素料及豆製品等應節食品進行皂黃及過氧化氫簡易檢驗，也將現場部分年貨帶回檢驗。中央社記者董俊志攝　107年2月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）農曆春節將屆，高雄市衛生局長黃志中今天下午率隊會同高市府消保官殷茂乾等人，聯合稽查年貨大街三鳳中街年貨，為年貨食安把關。

黃志中下午會同殷茂乾等人現場分別抽查南北貨、糖果、餅乾等食品標示，並對丸類、素料及豆製品等應節食品進行皂黃及過氧化氫簡易檢驗，並將現場部分年貨帶回檢驗，同時查核販售場所環境衛生。

另外，黃志中還當場以皂黃及過氧化氫簡易試劑示範，並說明皂黃及過氧化氫簡易試驗方法。

黃志中表示，皂黃是人工色素，過氧化氫可殺茵消毒，兩者都有害健康，若年貨含有這些簡易試劑滴下後一分鐘內會變色，合格的就不會變色；衛生局每年春節前夕也都提供簡易試劑供民眾索取自行檢驗，讓違法添加年貨無所遁形。

他又說，現場年貨販售業者對散裝年貨都有依規定標示產地及品名，還主動張貼產地履歷證明，方便消費者辨識，令消費者採購更安心。

三鳳中街管理委員會創會長伍進昌指出，天氣雖變冷，但連日來年貨街買氣不錯，來店人潮比去年增加約兩成，尤其是菇類等火鍋、進補用年貨更是熱銷。(編輯：梁君棣) 1070205

農曆春節將屆，高雄市衛生局派員會同高市府消保官，5日下午聯合稽查年貨大街三鳳中街年貨，除抽查食品標示，還以皂黃及過氧化氫簡易檢驗應節食品，並查核販售場所環境衛生。中央社記者董俊志攝　107年2月5日農曆春節將屆，高雄市衛生局派員會同高市府消保官，5日下午聯合稽查年貨大街三鳳中街年貨，除抽查食品標示，還以皂黃及過氧化氫簡易檢驗應節食品，並查核販售場所環境衛生。中央社記者董俊志攝　107年2月5日
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