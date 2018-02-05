長照玩科技遊戲 賴清德肯定竹市新奇作法

行政院長賴清德（左3）5日走訪「新竹市C級長照柑仔店」新竹市樂齡健康促進協會，觀摩社區長輩使用科技型復健機器，看著高齡長者迅速完成遊戲任務，驚訝直呼「太厲害了」。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月5日

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）行政院長賴清德今天走訪新竹市長照據點時表示，他近期參觀各縣市長照據點，發現新竹市長輩玩的是「科技遊戲」，感到新奇，肯定新竹市將科技結合長照。



賴清德今天下午到「新竹市C級長照柑仔店」新竹市樂齡健康促進協會參訪，觀摩社區長輩使用由職能治療師打造的「億萬富翁-樂活益智健腦機」與「SODA樂活認知訓練機」等復健機器，看著高齡70、80歲的長者迅速完成遊戲任務，賴清德驚訝直呼「太厲害了」。



賴清德致詞說，為落實政府的前瞻基礎建設與長照2.0等重大政策，行政院團隊從離島、東部開始，然後從南部北上，逐一跟各縣市進行座談，也實地視察部分前瞻建設與長照照顧據點，希望聽取地方意見，了解問題、解決問題，縮短中央與地方的距離。



賴清德說，各縣市的長照據點都做得很好，但有些縣市的長輩都是玩傳統遊戲，而新竹市卻是玩「科技遊戲」，甚至可透過視訊任意門與社工、家人通電話，令人感到新奇又欽佩，給予高度肯定。



賴清德也說，因應台灣高齡社會到來，長照推動要急起直追，中央和地方必須互相合作，公部門和民間單位也要彼此連結，長照服務的提供才會完整與落實，真正符合在地民眾需求。



新竹市長林智堅指出，新竹市是科技城，市府致力以科技融合長照關懷長者，106年推出「視訊任意門」引起迴響，今年又邀請專業職能治療師協助，將科技設備引進樂齡長照據點，透過遊戲訓練長輩們的反應力、記憶力、協調力與專注力，充滿趣味，讓據點成為「爺奶的幸福樂園」。



賴清德參訪完新竹市樂齡健康促進協會後，轉往新竹市文化局進行座談會，針對新竹市的前瞻基礎建設與長期照顧業務進行討論。（編輯：李錫璋）1070205



