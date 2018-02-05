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油價春節凍漲 行政院拍板

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年夜菜好溫暖 社福團體助弱勢

發稿時間：2018/02/05 16:19

最新更新：2018/02/05 16:56

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寒冬送暖，台東台灣安心家庭關懷協會關心台東弱勢家庭，在大潤發台東店的協助下募集年夜菜，5日開始陸續將菜送到弱勢家庭。中央社記者盧太城台東攝　107年2月5日寒冬送暖，台東台灣安心家庭關懷協會關心台東弱勢家庭，在大潤發台東店的協助下募集年夜菜，5日開始陸續將菜送到弱勢家庭。中央社記者盧太城台東攝　107年2月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）「這是最溫暖的一餐」，社福團體為台東市7旬獨居林姓阿公募集一頓年菜，今天開始陸續將菜送到，阿公的期待之情溢於言表。

寒冬送暖，台東台灣安心家庭關懷協會關心台東弱勢家庭，在大潤發台東店的協助下募集年夜菜，今天開始陸續將菜送到弱勢家庭。

住在台東市建和部落的7旬林姓獨居阿公，因欠債20萬餘元，年前房子遭查封，又無法到銀行貸款，親友也無能為力幫忙，聽到安心協會幫忙募集年菜，相當感謝。

台灣安心家庭關懷協會理事長洪宗楷表示，林阿公期待之情溢於言表，近日經常有一餐沒一餐，牆壁上又被貼上封條，非常期待這一頓豐盛的年夜飯。

洪宗楷表示，就讀小四的小凱，自幼與爺爺相依為命，家中經濟靠爺爺打零工，平日只求三餐溫飽，逢年過節也只能粗茶淡飯，但爺爺身體狀況越來越差，今年過年在大潤發協助下，可以讓他們祖孫享受一頓豐盛年夜飯。

大潤發台東店總經理李嘉翎表示，農曆春節即將到來，正是大家圍爐團圓時刻，希望透過匯集各界愛心，讓需要幫助的家庭感到溫暖，也希望藉此拋磚引玉，歡迎大家加入行善，募集的年菜會陸續送到弱勢家庭。

洪宗楷表示，因為社會大眾的愛心，受助家庭感受各界溫暖，開心迎接新年的到來。

台東縣智障者家長協會理事長李艷菁表示，非常感謝各界的協助，提供如此豐盛的幸福年菜，讓協會學員返家過年時，可以攜帶年菜回家，與家人一同分享，感受這份溫暖。（編輯：方沛清）1070205

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