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關鍵字： 乾德門台股地震立春

油價春節凍漲 行政院拍板

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議員下廚辦桌 麻油雞溫暖寒士心

發稿時間：2018/02/05 16:23

最新更新：2018/02/05 17:18

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台中市後車頭發展協會5日舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，招待上千名寒士提前圍爐，現場還有義剪、義診及就業媒合等，台中市議員鄭功進（右）與副市長林依瑩（左）一起下廚煮麻油雞，讓寒士暖胃也暖心。中央社記者郝雪卿攝　107年2月5日台中市後車頭發展協會5日舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，招待上千名寒士提前圍爐，現場還有義剪、義診及就業媒合等，台中市議員鄭功進（右）與副市長林依瑩（左）一起下廚煮麻油雞，讓寒士暖胃也暖心。中央社記者郝雪卿攝　107年2月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）天寒地凍時熱騰騰的麻油雞最暖心了，台中市後車頭發展協會今天舉辦寒冬送暖餐會，招待上千名寒士提前圍爐，議員鄭功進與副市長林依瑩一起下廚煮麻油雞，讓寒士暖心又暖胃。

身兼台中市後車頭發展協會理事長的市議員鄭功進，連續4年舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，中午在新建國市場戶外停車場，席開130桌，招待上千名寒士提早享用圍爐飯，現場還提供免費義剪、義診及就業媒合，立法院副院長蔡其昌與林依瑩都到場向寒士致意，並致贈愛心紅包。

鄭功進還與林依瑩一起下廚煮麻油雞，鄭功進表示，他希望將自己的第一次公開下廚，獻給這些「需要幫助的人」，或許大部分的人要喝一碗熱騰騰的麻油雞湯很簡單，但現場來的寒士，可能連飽餐一頓都很困難。

蔡其昌肯定鄭功進這項愛心餐會已做出口碑。林依瑩表示，尊重街友的職業選擇意願，市府會盡最大的努力，結合民間資源，協助弱勢團體脫貧，也很感念後車頭發展協會，願意連續4年舉辦寒冬送暖，為社會盡一份心力。

寒士陳姓男子表示，自己已經3年沒喝過「現煮」的麻油雞湯，5年前因為西進大陸經商投資失利，欠下大筆債務，自覺沒臉再回去面對家人，便長年躲藏在鐵路駁坎或是天橋下自我放逐，今天聽到勞工局就服處有提供短暫公部門職場適應機會，希望再給自己一次機會試試。

當年為愛私奔、又歷經嚴重家暴的羅太太則說，自己已是年過半百，能再被社會重視的感覺真的很好，將會把這包紅包當成自己的「起家本」，不排斥接受新工作的媒合，希望年後能重返職場。（編輯：李錫璋）1070205

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