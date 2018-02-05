邱良功牌坊完成淨身 國定古蹟風華再現

金門縣邱良功母節孝坊擁有206年歷史，近期在文化部文化資產局的支持下，委託國立台南藝術大學進行實地清潔維護工程，經過近1個月的大規模清洗後，已煥然一新。圖為施工照。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年2月5日

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）擁有206年歷史的國定古蹟─金門縣邱良功母節孝坊，經過近1個月的大規模清洗後，已煥然一新，再現國定古蹟舊時風華。



金門縣文化局今天表示，牌坊自從民國88年清洗後，已將近20年沒有清汙；近期在文化部文化資產局的支持下，委託國立台南藝術大學進行實地清潔維護工程，1月開始試驗工作、11日搭設鷹架工程，30日工程結束，並在當天下午拆除鷹架。



文化局長呂坤和說，為了兼顧清潔過程免於損壞及施作時不影響周圍商家營業，台南藝大團隊在清潔前，以高規格檢測儀器評估現況，選用國際認證的專用石材清潔藥劑，針對受汙染現況進行清潔試驗，確認施作效果不會損及花崗岩、青斗石的狀態，才展開施作。



施工過程中，也為了避免石材損傷，施作團隊以軟毛刷等工具，搭配經國際認證的環保型安全藥劑清潔，同時使用電動噴霧機清洗，沖洗水量小，而且不會噴濺到周邊商家與行人活動範圍，並將汙水引流到牌坊兩側沿柱體流到地面，舖面地板也以養生膠帶或吸水布吸附汙水。



此外，施作團隊再針對環境汙染的影響進行奈米級防汙潑水藥劑施作，這種材料經過科學耐候試驗後確定有避免汙染物快速附著於石材表面的功效，並且增設干擾飛禽停駐時產生大量排遺問題的防鳥棒。



文化局表示，團隊在清潔過程中發現部分石構件有位移脫榫現象，通報後增設監測玻璃片，可在牌坊有較大移動時造成玻璃斷裂情況得知是否有結構潛在危險，可事先做好防範。



邱良功母節孝坊自嘉慶17年（1812年）創建，已有206年歷史。牌坊位在民眾來往密集的商業市場，是金門精華區的所在，近1個月的實地施作時間，造所諸多不便，呂坤和感激周圍里民鄉親在這段期間的包容與支持，讓工程順利完成，讓國定古蹟牌坊風華再現。（編輯：梁君棣）1070205