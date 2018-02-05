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油價春節凍漲 行政院拍板

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世大運選手村設備6日標售 可單買

發稿時間：2018/02/05 16:47

最新更新：2018/02/05 17:45

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台北市都發局5日表示，6日開放標售世大運選手村物品，一萬餘件物品中，包含床架床墊組2400組（包含床架、床墊各2400張）每組新台幣2640元。（都發局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月5日台北市都發局5日表示，6日開放標售世大運選手村物品，一萬餘件物品中，包含床架床墊組2400組（包含床架、床墊各2400張）每組新台幣2640元。（都發局提供）中央社記者劉建邦傳真　107年2月5日

（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市都發局今天表示，6日開放標售2017台北世界大學運動會選手村物品，包含1萬餘件的床架、床墊、曬衣架，床架床墊組每組新台幣2640元，床架每張1320元，可單買一件。

都市發展局秘書室主任吳安琪受訪時說，今年1月間對外標售世大運選手村2萬餘件家具和家電設備，目前還剩1萬餘件的床架、床墊、曬衣架將在6日開放外界投標，分別以3.1折、3.7折價格標售。

他表示，1月間辦理第一次標售，吹風機700台立即被搶購一空，其次為延伸床位床墊組，但床架、床墊、移動式曬衣架的銷售率較低，不到2成，投標期間接獲很多民眾反映，希望開放零售，為滿足外界需求，特別取消最低數量的門檻，一件也能承購，但建議民眾團購，節省搬運費用。

吳安琪說，1萬餘件的選手村設備品項的標售數量及起標單價，分別為床架床墊組2400組（包含床架、床墊各2400張）每組2640元，床架2200張、每張1320元，移動式曬衣架3900座、每座110元，這批設備是台北世大運期間各國選手生活起居使用，使用不到三週，且保管良好。

他表示，有興趣的民眾、公司及團體想競標，都發局同時開放電子郵件投標、免保證金，從6日起至21日可透過掛號、專人或透過專用電子信箱（sale@udd.taipei.gov.tw）寄送相關資料，詳細公告資訊及投標文件可上都發局網站查詢。（編輯：李亨山）1070205

zoom in 台北市都發局5日表示，6日開放標售世大運選手村物品，一萬餘件物品中包含移動式曬衣架（圖）3900座，每座新台幣110元，可單買一件。（都發局提供）中央社記者劉建邦傳真 107年2月5日台北市都發局5日表示，6日開放標售世大運選手村物品，一萬餘件物品中包含移動式曬衣架（圖）3900座，每座新台幣110元，可單買一件。（都發局提供）中央社記者劉建邦傳真 107年2月5日
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