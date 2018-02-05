讓世界看見台中 林佳龍：籌設國際事務處

台中世界花卉博覽會與東亞青年運動會將在台中市登場，市長林佳龍5日在市政會議中表示，將研議籌設國際事務處，專責協助各局處推動國際交流，讓世界看見台中。中央社記者郝雪卿攝 107年2月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中世界花博與東亞青運將在台中市登場，台中市長林佳龍今天表示，將研議籌設國際事務處，專責協助各局處推動國際交流，讓台中接軌國際，讓世界看見台中。



林佳龍今天在市政會議中表示，台中要成為盛會城市，並非關起門來辦活動，而是要向國際開放，讓來觀展的遊客、參賽的選手，都能看見台中，這是台中市下一階段突破的重要策略。



「國際交流是我的施政重點！」林佳龍指出，台中市將舉辦花博與東亞青運，有助於城市與國際接軌，進而改變這座城市；台中並非要超高（高雄）趕北（台北），而是要接軌國際，台中就是台中，並不是要走別人的路，市府也正研議籌備設立國際事務處，專責協助各局處推動國際交流。



林佳龍說，市府積極營造創新環境及培力社會，精武圖書館上週重啟開放使用，打造社會創新基地，引進許多企業、青年創業與志工進駐，落實市府社會培力工程的首部曲。



在精武圖書館重啟開放後，林佳龍表示，二部曲將在原聯勤招待所場址，興建「台中社會創新中心」延續社會培力工程的理念，提供更多場域與支援，發展公共學習平台與公益生態圈，注入更多社會創新；三部曲則在霧峰光復新村成立「國際NGO會議訓練中心」，將邀請國際團體駐點於台中，鏈結國際資源，引領台中與國際接軌。



台中花博舉辦時間是今年11月至明年4月。東亞青年運動會舉辦時間是明年8月。（編輯：李錫璋）1070205