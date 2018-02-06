/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市黑鷹直升機台積電台股
>rss

雲林土庫重大車禍 縣府設單一窗口協助

發稿時間：2018/02/06 16:13

最新更新：2018/02/06 17:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
雲林縣土庫鎮新庄里雲88線與雲103線交叉路口5日發生大貨車與廂型車相撞車禍，造成2死12傷，雲林縣長李進勇（左）6日慰問死者家屬，並指示縣府社會處設置單一服務窗口，提供傷亡者家屬協助。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年2月6日雲林縣土庫鎮新庄里雲88線與雲103線交叉路口5日發生大貨車與廂型車相撞車禍，造成2死12傷，雲林縣長李進勇（左）6日慰問死者家屬，並指示縣府社會處設置單一服務窗口，提供傷亡者家屬協助。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真　107年2月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林土庫昨天下午發生2死12傷重大車禍，縣長李進勇今天慰問死者家屬，並指示縣府社會處設置單一窗口，提供傷亡者專業協助。

雲林縣土庫鎮新庄里雲88線與雲103線交叉路口，昨天下午發生大貨車與廂型車相撞車禍，坐在大貨車車斗的女農務工都被甩飛出車外，造成2人送醫不治、12人輕重傷。

雲林縣長李進勇前往死者之一李姓農務工家中，向往生者靈前致意並慰問家屬，他指出，對於2名不幸死亡女農務工，因為民間習俗，要在農曆春節前辦好喪葬事宜，縣府全力協助，與雲林地檢署聯繫儘快完成驗屍，讓死者早日入土為安。

李進勇責成縣府社會處，立即成立單一服務窗口，提供傷亡者家屬協助，並啟動急難救助金與物資，幫助家屬度過難關。

對於傷者部分，李進勇也指示雲林縣衛生局，協調各入住醫院全力救治，至於車禍的法律責任，縣府將指派專人協助釐清法律關係，以利後續保險給付、民事求償等進行。

雲林縣衛生局指出，4名重傷者仍在加護病房醫治觀察，4名挫傷、骨折者分別在嘉義、雲林的醫院普通病房療養，4名輕傷者就醫後返家休養，2名死者，縣長及社會處人員分別前往慰問，提供必要協助。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP