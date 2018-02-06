雲林土庫重大車禍 縣府設單一窗口協助

雲林縣土庫鎮新庄里雲88線與雲103線交叉路口5日發生大貨車與廂型車相撞車禍，造成2死12傷，雲林縣長李進勇（左）6日慰問死者家屬，並指示縣府社會處設置單一服務窗口，提供傷亡者家屬協助。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年2月6日

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）雲林土庫昨天下午發生2死12傷重大車禍，縣長李進勇今天慰問死者家屬，並指示縣府社會處設置單一窗口，提供傷亡者專業協助。



雲林縣土庫鎮新庄里雲88線與雲103線交叉路口，昨天下午發生大貨車與廂型車相撞車禍，坐在大貨車車斗的女農務工都被甩飛出車外，造成2人送醫不治、12人輕重傷。



雲林縣長李進勇前往死者之一李姓農務工家中，向往生者靈前致意並慰問家屬，他指出，對於2名不幸死亡女農務工，因為民間習俗，要在農曆春節前辦好喪葬事宜，縣府全力協助，與雲林地檢署聯繫儘快完成驗屍，讓死者早日入土為安。



李進勇責成縣府社會處，立即成立單一服務窗口，提供傷亡者家屬協助，並啟動急難救助金與物資，幫助家屬度過難關。



對於傷者部分，李進勇也指示雲林縣衛生局，協調各入住醫院全力救治，至於車禍的法律責任，縣府將指派專人協助釐清法律關係，以利後續保險給付、民事求償等進行。



雲林縣衛生局指出，4名重傷者仍在加護病房醫治觀察，4名挫傷、骨折者分別在嘉義、雲林的醫院普通病房療養，4名輕傷者就醫後返家休養，2名死者，縣長及社會處人員分別前往慰問，提供必要協助。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070206