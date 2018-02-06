認識在地文化 嘉義市推桌遊教具入校園

嘉義市文化局博物館科為行銷在地文化，推出「嘉義時光屋」桌遊教具，以「庶民飲食」、「林業文化」、「藝文慶典」與「名勝古蹟」等四個面向，讓遊戲者了解並認識嘉義市在地文化的特點。（文化局提供）中央社記者江俊亮傳真 107年2月6日

（中央社記者江俊亮嘉義市6日電）嘉義市文化局今天表示，為行銷在地文化，近來推出「嘉義時光屋」桌遊教具，以「外帶博物館的遊戲盒」方式進入校園推廣，盼教師運用教材延伸設計教案。



嘉義市文化局博物館科承辦人員謝慧諭今天受訪表示，市立博物館開發的「嘉義時光屋」遊戲化教具，以「庶民飲食」、「林業文化」、「藝文慶典」與「名勝古蹟」等四個面向，讓遊戲者了解並認識嘉義市在地文化的特點。



謝慧諭指出，這套桌遊教具以嘉義市作為故事背景，遊戲者擔任「嘉義時光屋」的輪值魔法師，在城市地圖上移動，學習並收集嘉義市不同街角的大小事及城市風景，並將遊戲中收集的地方特色提供給神秘客體驗，最終加總積分選出獲勝的魔法師。



她說，這套桌遊教具可供教師發揮教學創意空間，期望透過桌遊教學，讓學生在遊戲過程中，了解並認識嘉義市的文化特點。



謝慧諭表示，這套桌遊教具寓教於樂，文化局博物館科定位為「外帶博物館的遊戲盒」，將進入校園推廣，由教師運用教材延伸設計校園教案，讓遊戲者透過「嘉義時光屋」更加認識在地文化。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070206