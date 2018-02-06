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蘇貞昌：挺吳秉叡選新北市長 跪下扛都願意

發稿時間：2018/02/06 18:11

最新更新：2018/02/06 18:11

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（中央社記者蘇龍麒新北市6日電）民主進步黨內點名前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌今天說，希望民進黨立委吳秉叡能站在他的肩膀上，只要讓吳秉叡有機會出任新北市長，跪下來扛著吳秉叡，都願意。

民進黨內近2週頻頻點名蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌近期相當低調，他傍晚到惠光導盲犬學校、受訪時表示，從政幾十年來，一直培養新的人才，培養的人才很多擔任縣長、市長、部長、立委、議員，也希望新北市由吳秉叡為大家服務。

蘇貞昌說，吳秉叡20年來在新北市服務，從擔任他的秘書到3任立委，目前跑新北超過2圈，也是有意願參選新北市長的人選中，民調最高的，只要給吳秉叡機會，吳秉叡會做得很好，很希望新的人才出來。

媒體問到，總統蔡英文是否曾與蘇貞昌談到徵召參選新北市長這件事？蘇貞昌說，總統很忙，當選兩年一直沒有機會面對面談話，總統做得很辛苦、國事如麻，一直都支持總統施政、沒有打擾總統。

對於可能參選新北市長的新北市副市長侯友宜日前表示，蘇貞昌可能參選，像大地震嚇人。蘇貞昌說，沒有太注意侯友宜講什麼。

蘇貞昌說，希望吳秉叡站在他的肩膀上，只要讓吳秉叡有機會出任新北市長，跪下來扛著吳秉叡，都願意。

蘇貞昌說，人才需要大家給機會，他對新北有很深的感情，謝謝新北市民一直沒有忘記他、對他這麼好，所以希望為新北找出最好的人才，讓新北風華再現。

媒體問到，近日傳聞蘇貞昌基層跑很勤。蘇貞昌表示，他陪吳秉叡跑了一年多，平時女兒、民進黨立委蘇巧慧行程，也會幫忙，從沒離開過新北市，而且參加活動是很自然的互動，多聽大家的意見、互動關懷，大家在一起感情會特別好，「新北是我最有感情的地方」。

媒體追問是否會婉拒黨的徵召，蘇貞昌說，相信給吳秉叡機會，吳秉叡會做得很好，「這是我現在最努力的地方」。

今年底新北市長選戰被民進黨視為重要灘頭堡，目前表態參選的有中生代立委吳秉叡與羅致政，但黨內也傳出尋找老將、前行政院長蘇貞昌或游錫堃等人再戰聲音，仍待整合。(編輯：陳永昌)1070206

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