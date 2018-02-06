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過好年 新北推春節實物平安袋顧弱勢

發稿時間：2018/02/06 18:17

最新更新：2018/02/06 18:29

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農曆新年近，新北市政府6日推出「春節不打烊貼心服務」，結合派出所員警提供「實物平安袋」等關懷急難救助服務。中央社記者王鴻國攝　107年2日6日農曆新年近，新北市政府6日推出「春節不打烊貼心服務」，結合派出所員警提供「實物平安袋」等關懷急難救助服務。中央社記者王鴻國攝　107年2日6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市副市長侯友宜今天表示，結合派出所提供實物平安袋、宮廟寺院供應熱食與新希望關懷中心提供急難救助，推出「春節不打烊貼心服務」，要讓弱勢民眾在狗年「旺福過好年」。

新北市政府今天舉辦「春節不打烊貼心服務」記者會，副市長侯友宜說，去年春節假期於市府及各派出所備有1800份平安袋，全數發放完畢，員警協助民眾緊急採買民生物資，贏得好評。

他表示，今年春節再準備好1800份平安袋物資，聯合各宮廟熱食服務，以及各派出所駐點提供各項服務，讓各派出所就像土地公廟般守護民眾，如有任何緊急需求，都可以立即提供服務。

社會局長張錦麗表示，春節不打烊貼心服務，其中「新希望關懷中心」設在市府2樓，年假期間每日8時至18時仍有專人值班服務，協助遭遇急難事件的弱勢民眾能及時獲得資源。

警察局長胡木源說，平安袋物資包已分發到各派出所，另有預支現金備用，民眾如有急需，可到派出所提領，員警在巡邏時如發現有需要者，也會主動給予協助。

民政局主任秘書陳怡君表示，全市於春節期間共有90座宮廟、寺院，從除夕夜到農曆正月16日，分別供應平安餐及熱食，詳細資訊會公布在新北市府網站。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070206

新北市政府6日宣布推出「春節不打烊貼心服務」，結合派出所提供裝滿各式物資的實物平安袋等關懷急難救助服務，盼讓弱勢民眾「旺福過好年」。中央社記者王鴻國攝　107年2日6日新北市政府6日宣布推出「春節不打烊貼心服務」，結合派出所提供裝滿各式物資的實物平安袋等關懷急難救助服務，盼讓弱勢民眾「旺福過好年」。中央社記者王鴻國攝　107年2日6日
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