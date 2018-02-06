/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市黑鷹直升機台積電台股
>rss

將市長喻為媳婦 賴清德：要讓市民幸福

發稿時間：2018/02/06 18:24

最新更新：2018/02/06 19:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德（前右2）6日出席「新竹車站景觀改善工程啟用典禮」時表示，很多人對市長職務有不同勉勵，認為市長就像船長，但他也認為，市長更多時候像媳婦，要讓每個人回到家能感到舒適、溫暖、幸福。中央社記者管瑞平攝　107年2月6日行政院長賴清德（前右2）6日出席「新竹車站景觀改善工程啟用典禮」時表示，很多人對市長職務有不同勉勵，認為市長就像船長，但他也認為，市長更多時候像媳婦，要讓每個人回到家能感到舒適、溫暖、幸福。中央社記者管瑞平攝　107年2月6日

（中央社記者管瑞平新竹市6日電）行政院長賴清德今天出席「新竹車站景觀改善工程啟用典禮」時表示，市長如同船長，帶領城市航向未來，也像媳婦，要會持家，讓每個人都感到溫暖、幸福。

新竹車站景觀工程今天啟用，賴清德出席致詞時表示，有百年歷史的新竹車站進行近50年來第一次景觀工程改造，他開心受邀到場分享喜悅，除了恭喜新竹市民，也對新竹市府團隊表現給予高度肯定。

賴清德說，他擔任過台南市長，很多人對市長職務有不同勉勵，認為市長就像船長，帶領城市、全體市民航向未來，駛向夢想之地，但他也認為，市長更多時候像媳婦，要讓每個人回到家能感到舒適、溫暖、幸福，「媳婦的重要性不亞於船長」。

賴清德表示，新竹市政府針對新竹車站進行景觀改善工程，不僅解決地下道漏水、護城河無水等問題，也改善建築圍籬及路平狀況，他認為新竹市長林智堅就是好船長，也是讓新竹市這個大家庭感到幸福的好媳婦，行政院會支持新竹市的相關規劃。

林智堅表示，新竹車站邁入第105年，蘊含市民共同記憶，經3年爭取經費、規劃、施工，過去車站周邊缺乏整體規劃，造成交通堵塞、人車爭道、景觀欠佳與環境雜亂等，目前已逐步改變城市門面。

新竹市政府交通處長倪茂榮說明，這次改造站前景觀，拆除紅鐵皮遮雨棚，以透光綠簷廊取代，打造寬闊林蔭休憩空間，也拆除站前廣場阻隔視覺的花台，改為避車彎供車輛接送旅客，改善整體動線，提升行人與行車安全。（編輯：唐聲揚）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP