將市長喻為媳婦 賴清德：要讓市民幸福

行政院長賴清德（前右2）6日出席「新竹車站景觀改善工程啟用典禮」時表示，很多人對市長職務有不同勉勵，認為市長就像船長，但他也認為，市長更多時候像媳婦，要讓每個人回到家能感到舒適、溫暖、幸福。中央社記者管瑞平攝 107年2月6日

（中央社記者管瑞平新竹市6日電）行政院長賴清德今天出席「新竹車站景觀改善工程啟用典禮」時表示，市長如同船長，帶領城市航向未來，也像媳婦，要會持家，讓每個人都感到溫暖、幸福。



新竹車站景觀工程今天啟用，賴清德出席致詞時表示，有百年歷史的新竹車站進行近50年來第一次景觀工程改造，他開心受邀到場分享喜悅，除了恭喜新竹市民，也對新竹市府團隊表現給予高度肯定。



賴清德說，他擔任過台南市長，很多人對市長職務有不同勉勵，認為市長就像船長，帶領城市、全體市民航向未來，駛向夢想之地，但他也認為，市長更多時候像媳婦，要讓每個人回到家能感到舒適、溫暖、幸福，「媳婦的重要性不亞於船長」。



賴清德表示，新竹市政府針對新竹車站進行景觀改善工程，不僅解決地下道漏水、護城河無水等問題，也改善建築圍籬及路平狀況，他認為新竹市長林智堅就是好船長，也是讓新竹市這個大家庭感到幸福的好媳婦，行政院會支持新竹市的相關規劃。



林智堅表示，新竹車站邁入第105年，蘊含市民共同記憶，經3年爭取經費、規劃、施工，過去車站周邊缺乏整體規劃，造成交通堵塞、人車爭道、景觀欠佳與環境雜亂等，目前已逐步改變城市門面。



新竹市政府交通處長倪茂榮說明，這次改造站前景觀，拆除紅鐵皮遮雨棚，以透光綠簷廊取代，打造寬闊林蔭休憩空間，也拆除站前廣場阻隔視覺的花台，改為避車彎供車輛接送旅客，改善整體動線，提升行人與行車安全。（編輯：唐聲揚）1070206