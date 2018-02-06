紙風車的魔法書 9日基隆信義國中開演

紙風車劇團9日晚間7時將在基隆市信義國中演出劇作「紙風車的魔法書」，歡迎民眾攜家帶眷前往欣賞，一同暢遊紙風車的奇幻世界。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年2月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）中國信託慈善基金會與紙風車劇團攜手合作，9日晚間7時在基隆市信義國中演出「紙風車的魔法書」，歡迎民眾攜家帶眷免費入場，一同暢遊紙風車的奇幻世界。



基隆市政府表示，中國信託慈善基金會發起「點燃生命之火，啟動愛的循環」活動，已連續7年支持紙風車劇團前往各偏鄉小學演出，今年由參與「愛接棒計畫」的東光國小主辦，雖然受到場地限制，無法在東光國小演出，但校方仍力邀信義國中提供協助，希望以充滿想像力和創意的戲劇內容，吸引孩子進入藝術的領域。



「紙風車的魔法書」共有5個精彩片段，包含「巫婆之舞」以百老匯歌舞秀引領小朋友進入魔法世界；「兵馬俑狂想曲」則結合黑光線條營造出警察抓小偷的逗趣情節。



此外，「動物運動大賽」觀眾高舉雙手成為動物們的賽跑跑道，台上與台下開心同歡；「招財貓的故事」藉由招財貓報恩讓孩子學會珍惜，最後一段經典的「神奇黑光劇」，則以特殊燈光和色彩，在黑暗中營造奇幻的舞台效果。



基隆市長林右昌表示，在中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」支持下，基金會這次又贊助「紙風車的魔法書」兒童劇演出，在農曆年前送給小朋友一份最好的禮物。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070206