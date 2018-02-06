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北市核發永春案新建照 可望農曆年前動工

發稿時間：2018/02/06 18:58

最新更新：2018/02/06 18:58

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市政府今天宣布核發永春社區都更案件新建造執照，都市更新處表示，只要建商向建管處重新申報後就可開工，永春都更案可望在農曆年前全面動工。

台北市永春社區都更案延宕多年，不同意戶不服北市府核定的更新事業計畫等案，提出行政訴訟，法院一審判北市府敗訴；北市府上訴後，最高行政法院在去年中維持一審見解，北市府敗訴定讞。

都更處事業科科長江中信受訪表示，永春都更案經最高行政法院在去年7月20日判決都發局核發建照無效要求而暫停施工，北市府為讓住戶可提早返家，組跨局處專案小組積極協助永春都更案後續行政流程。

他說，今年1月15日重新把永春都更案送入都市更新審議及爭議處理審議會審議，並討論法院判決爭點，最後決議修正後通過，並在1月22日認定原建照失效，實施者立即重新報核，經審查後核定並公告實施。

江中信表示，實施者補足權利變換計畫核定函等文件，建管處審查後在2月6日重新核發新建照，也就是說，只要實施者向建管處重新申報後就可立即開工，永春都更案可望在農曆年前全面重新動工。

永春都更案位在信義區松山路與忠孝東路五段交叉口，面積3945平方公尺，為完整街廓。經民國89年6月公告劃定為更新地區後，分別在94年、97年核定變更事業計畫及權利變換計畫，並在104年1月變更（第二次）事業計畫及變更權利變換計畫公告核定實施。（編輯：李亨山）1070206

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