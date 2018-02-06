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海天佛剎千尊佛像 除舊佈新洗佛過年

發稿時間：2018/02/06 19:35

最新更新：2018/02/06 20:14

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zoom in 佛光山海天佛剎6日動員百名義工與矯正署澎湖監獄收容人一起為大雄寶殿內的千餘尊佛像洗佛迎春，眾人合力小心翼翼將佛像取下。中央社 107年2月6日佛光山海天佛剎6日動員百名義工與矯正署澎湖監獄收容人一起為大雄寶殿內的千餘尊佛像洗佛迎春，眾人合力小心翼翼將佛像取下。中央社 107年2月6日

（中央社澎湖縣6日電）過年除舊佈新，人要穿新衣，佛像也要清新一面。佛光山海天佛剎今天動員100多名義工與矯正署收容人，一起清洗大雄寶殿內的千餘尊佛像，人佛同堂場面溫馨。

佛光山海天佛剎洗佛淨心活動，今天由監寺永昭法師帶領所有義工恭讀星雲大師「洗佛迎春」祈願文來祈福祝禱後，展開千尊佛像洗佛盛事。

由於千餘尊大小不一的佛像，恭奉在大雄寶殿的佛龕上，100多名義工及矯正署澎湖監獄的收容人，以「人龍接力」方式，迎請，接佛、提水、洗佛，透過「洗佛」洗去一年的塵囂與紛爭，期盼新的一年「忠義傳家」。

永昭法師感謝義工「洗佛就是洗自己的自性佛」，期許義工在迎春過年，除舊布新時，藉著擦拭佛像，掃除不好習氣，去除貪瞋痴慢疑等諸多煩惱，觀照內心，開顯自己的清淨佛性。

佛光山海天佛剎在農曆春節大年初一至初三，每天上午10時將舉辦禮千佛法會，歡迎全民一起來感受佛恩。（編輯：吳協昌）1070206

佛光山海天佛剎6日舉辦洗佛淨心活動，百名義工與矯正署澎湖監獄收容人一起仔細洗淨千餘尊佛像，盼透過洗佛洗去一年紛擾，以迎接新年到來。中央社　107年2月6日佛光山海天佛剎6日舉辦洗佛淨心活動，百名義工與矯正署澎湖監獄收容人一起仔細洗淨千餘尊佛像，盼透過洗佛洗去一年紛擾，以迎接新年到來。中央社　107年2月6日
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